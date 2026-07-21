Quan chức xác nhận sự thay đổi lớn tại World Cup 2030, Việt Nam “sáng cửa” tham dự?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez khẳng định World Cup 2030 sẽ có 64 đội tham dự và đây là cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Alejandro Dominguez vừa khẳng định World Cup 2030 sẽ có 64 đội tham dự.

Ngay sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina vs Tây Ban Nha, ôngDominguez đã đăng trên X: "Giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức trên sân nhà! Năm 2030, World Cup sẽ đến với Uruguay, Argentina và Paraguay, một cơ hội tuyệt vời cho bóng đá, để kỷ niệm 100 năm World Cup với một giải đấu có sự tham gia của 64 đội."

"Xin chúc mừng chủ tịch FIFA Gianni Infantino thân mến và tất cả bạn bè tại FIFA vì đã tổ chức giải đấu tuyệt vời này, và chúc mừng Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch thế giới. Năm 2030, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân nhà với giấc mơ được thi đấu cùng 64 đội để kỷ niệm 100 năm World Cup!".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ nói rằng World Cup 2030 sẽ có 64 đội.

Trước đó, FIFA khẳng định vẫn đang nghiên cứu về kế hoạch tổ chức World Cup với 64 đội. Khi được hỏi về đề xuất này, chủ tịch FIFA Infantino nói với Blue Sport : "Đây đều là những vấn đề mà chúng tôi sẽ xem xét sau World Cup. Khi tổ chức World Cup, điều quan trọng là phải tổ chức cho toàn thế giới - không chỉ châu Âu và Nam Mỹ, mà thực chất là toàn bộ thế giới."

"Mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước được tham gia World Cup. Bạn có thể thấy chất lượng các đội bóng cực kỳ cao, và ngày càng cao hơn trên toàn thế giới. Nếu không tạo cơ hội cho các quốc gia nhỏ hơn tham gia World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện."

World Cup 2030 sẽ do Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng đăng cai, trong khi 3 quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Paraguay được trao quyền tổ chức các trận khai mạc nhằm đánh dấu cột mốc tròn một thế kỷ kể từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930.

Cho đến nay, đề xuất về 64 đội dự World Cup 2030 vẫn đang tạo ra những tranh cãi, với chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin gọi đó là một "ý tưởng tồi", trong khi Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, cảnh báo rằng nó sẽ tạo ra "sự hỗn loạn" trong bóng đá quốc tế.

Hiện FIFA chưa chính thức thông báo kế hoạch tổ chức World Cup 2030, song với lời xác nhận mới nhất từ phía chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ, rất nhiều khả năng đề xuất 64 đội sẽ được thông qua.

Nếu được áp dụng, đây sẽ là lần mở rộng thứ hai liên tiếp của FIFA. Từ năm 1998 đến 2022, World Cup chỉ có 32 đội tham dự. Giải đấu năm 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico lần đầu tăng lên 48 đội.

Trong trường hợp World Cup 2030 mở rộng lên 64 đội, các ĐTQG như Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup mở rộng sẽ mang tới cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam.

Với bóng đá Việt Nam, việc World Cup có thể mở rộng lên 64 đội được xem là tín hiệu rất tích cực. Kể từ khi FIFA nâng số đội tham dự World Cup 2026 từ 32 lên 48, suất dành cho châu Á đã tăng từ 4,5 lên 8,5, tạo ra cơ hội lớn hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Nếu quy mô giải đấu tiếp tục tăng lên 64 đội vào năm 2030, AFC nhiều khả năng sẽ được phân bổ thêm suất, qua đó mở ra cánh cửa rộng hơn cho tuyển Việt Nam.

Dù vậy, để biến giấc mơ thành hiện thực, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần duy trì sự ổn định, cải thiện thứ hạng FIFA và cạnh tranh với những đối thủ mạnh trong ở châu lục. Việc góp mặt ở vòng loại cuối World Cup sẽ là bước đệm quan trọng trước khi hướng tới mục tiêu lần đầu tiên giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiểu Lâm Mộc