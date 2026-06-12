World Cup: Son Heung-min ôm mặt thất vọng trong ngày đi vào lịch sử

Son Heung-min không thể ghi bàn trong trận ra quân World Cup 2026.

Với việc ra sân trong trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc, Son Heung-min đi vào lịch sử đội tuyển Hàn Quốc khi là cầu thủ thứ hai thi đấu ở 4 kỳ World Cup khác nhau. Người lập được thành tích này đầu tiên chính là HLV tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo.

Tuy nhiên, dù đội tuyển Hàn Quốc thắng 2-1, Son Heung-min không có một ngày vui trọn vẹn. Vẫn nỗ lực trong từng bước chạy và quyết tâm trong từng pha xử lý, nhưng chân sút 33 tuổi không còn duy trì được sự chính xác.

Thống kê chỉ ra rằng Son Heung-min là người tung ra nhiều cú dứt điểm nhất trận (6 lần) và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng xGoal cao nhất (1,01). Nhưng đáng buồn thay, cựu tiền đạo Tottenham lại chỉ 1 lần đưa bóng trúng đích và không có bàn thắng nào. Tỉ lệ rê bóng thành công của Son Heung-min là 0%.

Son Heung-min bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu với CH Séc

Phút 69, Son Heung-min sau màn trình diễn kém thuyết phục bị rút khỏi sân. Và chỉ khoảng 10 phút sau, người vào thay Son Heung-min là Oh Hyeon-Gyu tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Hàn Quốc.

Với 3 điểm trong tay, tuyển Hàn Quốc tràn trề cơ hội giành vé lọt vào vòng 1/16. Nhưng để đảm bảo tấm vé đi tiếp đồng thời hi vọng vào việc tiến xa hơn, đội bóng xứ kim chi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Và Son Heung-min chính là một trong những mắt xích cần sớm hoạt động cách trơn tru hơn. Nếu không, anh hoàn toàn có thể phải nhường vị trí cho những đồng đội khác.