Lịch thi đấu World Cup ngày 13/6: Đội tuyển Mỹ giữa vô vàn câu hỏi

Lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 ngày 13/6.

Lịch thi đấu World Cup ngày 13/6 (giờ Việt Nam)

Ngày 12/6 02h00 Canada vs Bosnia & Herzegovina (VTV3, VTV6, VTV10)

Ngày 12/6 09h00 Mỹ vs Paraguay (VTV3, VTV6)

Ngoài các kênh sóng truyền hình như VTV2, VTV3, VTV6, VTV10, người hâm mộ có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng khác như VTVgo, TV360, FPT Play, MyTV....

Tổng quan bảng B World Cup 2026

Đội tuyển Thụy Sĩ với kinh nghiệm và sự ổn định đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, chủ nhà Canada được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn so với World Cup 2022 và tiến vào vòng 1/32.

Bosnia & Herzegovina là một ẩn số sau chặng đường đến World Cup đầy chông gai. Còn Qatar dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn sẵn sàng tạo ra bất ngờ.

Opta dự đoán cơ hội giành vé vào vòng 1/32 và đứng các vị trí từ thứ nhất đến thứ tư của các đội tuyển trong bảng B World Cup 2026

Tổng quan bảng D World Cup 2026

"Đội tuyển Mỹ sẽ thể hiện ra sao?" là một câu hỏi lớn. Về lý thuyết, với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đội chủ nhà có khả năng tiến sâu. Nhưng sự thất thường dưới thời HLV Mauricio Pochettino khiến giới chuyên môn lo lắng về màn thể hiện của đội tuyển Mỹ.

Trong 3 đội tuyển còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao nhất nhờ sở hữu nhiều tài năng trẻ đang lên như Arda Guler hay Kenan Yıldız. Tuy nhiên, 2 đội Australia và Paraguay cũng tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.