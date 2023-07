World Cup nữ 2023: Alex Morgan quả quyết World Cup mở rộng sẽ là giải đấu hay nhất

Alex Morgan trong cuộc họp báo của tuyển Mỹ ở Auckland

Tuyển Mỹ bắt đầu chiến dịch giành danh hiệu thứ ba liên tiếp bằng trận gặp tuyển Việt Nam tại Eden Park vào ngày 22-7 trước khi đối đầu với Hà Lan và Bồ Đào Nha trong kỳ giải World Cup thứ 9.

Alex Morgan cho biết việc đến nước chủ nhà để tham dự World Cup tạo ra sự pha trộn giữa "lo lắng, dự đoán và phấn khích" và mặc dù có rất nhiều điểm tương đồng với các phiên bản trước nhưng phiên bản này "sẽ là phiên bản hay nhất".

“Chúng ta có 32 đội tham dự World Cup, nhiều hơn hết từ trước đến giờ, vì vậy giải sẽ rất cạnh tranh; đó sẽ là World Cup được xem nhiều nhất,” cô nói thêm trong buổi tập đầu tiên của Mỹ ở Auckland.

Tuyển Mỹ đã tổ chức một trại huấn luyện ở New Zealand vào tháng Giêng, đánh bại đội đồng chủ nhà trong 2 trận giao hữu ở Wellington và Auckland, và Morgan hy vọng người hâm mộ New Zealand sẽ coi người Mỹ là đội yêu thích thứ 2 của họ sau Football Ferns (biệt danh Dương xỉ của tuyển nữ New Zealand).

Ở tuổi 34 tuổi, Alex Morgan lần thứ tư góp mặt ở World Cup, cô hy vọng có "một chút cảm giác của khán giả nhà, rất nhiều người cổ vũ cho chúng tôi, chống lại chúng tôi".

Tiền đạo Megan Rapinoe đã giành được giải Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng vào năm 2019 và cũng sẽ tham dự kỳ World Cup thứ tư của mình nhưng cho biết giải đấu vẫn mang đến cho cô ấy những điều tuyệt vời. "Không có giải nào giống giải nào và World Cup chỉ xuất hiện bốn năm một lần, vì vậy mỗi lần lại có nét đẹp riêng, món quà nhỏ cho những người góp mặt".

Hai tiền đạo Alex Morgan, Rapinoe và tiền vệ Lindsey Horan đã được HLV trưởng Andonovski chọn làm đồng thủ quân tuyển Mỹ ở World Cup kỳ này, nhưng Rapinoe tiết lộ là cô sẽ giải nghệ sau khi giải kết thúc.

Morgan đã quen thuộc với vai trò đội trưởng nhờ kinh nghiệm và tầm vóc của cô ấy trong đội. Cầu thủ 33 tuổi này đã có 206 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ trận ra mắt trước Mexico năm 2010, ghi 121 bàn thắng – đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng mọi thời đại của Mỹ. Cô cũng hai lần vô địch World Cup, huy chương vàng Olympic.

Megan Rapinoe (trái) và Alex Morgan

Kinh nghiệm chiến thắng của Rapinoe khiến cô ấy trở thành một thành viên quý giá của đội, nhưng cô ấy hiện đang dưỡng thương và ở tuổi 37, có thể không đóng vai trò nổi bật như đã làm vào năm 2019.

Dù vậy, HLV Andonovski vẫn đặt Rapinoe vào vị trí quan trọng nhất. Ông nói: “Đầu tiên và quan trọng nhất, khi Pinoe ở trên sân, cô ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Đó là lý do đầu tiên tại sao cô ấy ở trong đội này. Thật không may, cô ấy đã bị chấn thương trong trận đấu cuối cùng nhưng trận đấu trước đó cô ấy đã cho thấy những gì cô ấy có thể mang lại cho đội này.

"Cô ấy là một trong những người chơi sáng tạo nhất mà tôi từng thấy và là người chiến thắng thực sự. Cô ấy chắc chắn là một cầu thủ tuyệt vời và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cô ấy vào đội. Nhưng kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của cô ấy cũng là những gì đội tuyển cần. Cô ấy sẽ có vai trò là một cầu thủ, một thủ lĩnh và dẫn dắt các thủ lĩnh nữa".