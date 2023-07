Vé xem World Cup nữ 2023 tại New Zealand ế ẩm, trừ các trận đấu của tuyển Việt Nam

2 vạn vé này thuộc 4 trận đấu được coi là có nguy cơ ế khách nhất, gồm Philippines vs Thụy Sĩ, Tây Ban Nha vs Costa Rica, Zambia vs Nhật Bản và Tây Ban Nha vs Zambia. Mỗi trận sẽ có 5.000 vé miễn phí phát cho NHM. Có thể lý giải cho việc NHM không háo hức xem các trận đấu của Tây Ban Nha bởi đội bóng này đến với World Cup nữ 2023 trong rối ren.

Những tranh cãi nội bộ đội bóng khiến 13 tuyển thủ Tây Ban Nha ở nhà. HLV của họ phải điền tên những gương mặt còn xa lạ lên đường dự World Cup. Nhiều NHM cũng quay lưng với ĐT nữ Tây Ban Nha vì họ không hài lòng khi HLV Jorge Vilda vẫn dẫn dắt đội tuyển, dù ông bị chỉ trích là “can thiệp thái quá vào cuộc sống cá nhân của các tuyển thủ”.

2/3 trận đấu của tuyển nữ Tây Ban Nha tại World Cup nữ 2023 phải miễn phí vé

Không chỉ Tây Ban Nha, nhiều đội tuyển khác cũng chứng kiến tình trạng bán vé trì trệ. Sarai Bareman, người đứng đầu bộ phận bóng đá nữ của FIFA , thừa nhận rằng “doanh số bán vé World Cup ở New Zealand là một vấn đề đáng lo ngại”.



Bởi hiện tại, chỉ có 6 trên tổng số 29 trận diễn ra tại New Zealand đã được bán hết vé. Còn lại, số lượng vé đang tồn dư là khá nhiều. Tuy vậy, trong danh sách các trận đấu ế ẩm không có những trận của Việt Nam. Có thể hiểu, sự quan tâm của NHM Việt Nam cho World Cup nữ 2023 đang là cao hơn một số quốc gia khác.

Để cải thiện tình hình, sáng 12/7, cựu thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern, cũng lên mạng xã hội kêu gọi mọi người “tham gia vào sự kiện bằng cách mua vé trực tuyến”.

Trong khi đó, FIFA cũng đẩy mạnh các chương trình marketing. Họ đang mong đợi những con số xem truyền hình kỷ lục để hỗ trợ cho khoản đầu tư lớn vào giải đấu.