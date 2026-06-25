World Cup: Neymar trở lại sau gần 1000 ngày, Brazil chiến thắng "3 sao" để độc chiếm ngôi đầu

Đội tuyển Brazil đã ghi tên mình vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng C World Cup 2026.

Trước thềm lượt trận cuối bảng C World Cup 2026, một cuộc đua về hiệu số bàn thắng bại được dự đoán sẽ diễn ra giữa Brazil và Maroc. Cả 2 đội đều có trong tay 4 điểm và Brazil có điểm xuất phát tốt hơn Maroc (hiệu số +3 so với +1).

Bước vào lượt trận, đội tuyển Brazil chỉ mất 7 phút để có được bàn mở tỉ số. Sai lầm của hậu vệ bên phía Scotland tạo cơ hội cho Vinicius Jr dễ dàng dứt điểm ghi bàn mang về lợi thế.

Vinicius Jr ghi bàn mở tỉ số cho Brazil

Gần như ngay lập tức, tín hiệu phát đến từ phía trận đấu của Maroc. Nhưng đó là bàn thắng thuộc về Haiti. Mải mê tấn công và có phần chủ quan, hàng thủ Maroc để cho Haiti bất ngờ vượt lên. Một tình huống tương đối hài hước khi cầu thủ Haiti dứt điểm lệch khung thành nhưng bóng vô tình đập trúng lưng thủ môn Bounou đi vào lưới.

Bàn mở tỉ số của Haiti

Trận đấu tưởng chừng sẽ diễn ra một chiều bỗng nhiên trở thành cuộc rượt đuổi tỉ số. Hakimi gỡ hòa cho Maroc. Haiti lại tạo thêm bất ngờ khi Isidor nâng tỉ số lên 2-1. Trước khi hiệp một kết thúc, Saibari gỡ hòa 2-2 cho đại diện châu Phi.

Trong khi Maroc rơi vào tình thế bất lợi, mọi thứ với Brazil lại khá thuận lợi. Phút 45+3, hàng thủ Scotland một lần nữa mắc loạt sai lầm, từ phá bóng đến lỗi vị trí. Vinicius Jr không bỏ lỡ thời cơ để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Với tâm lý thoải mái, Brazil tiếp tục có thêm bàn thắng trong nửa đầu hiệp hai. Matheus Cunha thể hiện cái duyên tại World Cup khi băng xuống nhận bóng từ đường chuyền của Bruno Guimaraes và dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Matheus Cunha nâng tỉ số lên 3-0

Cách biệt 3 bàn cho phép HLV Ancelotti rút các trụ cột ra nghỉ và tạo cơ hội cho những phương án dự phòng. Và một trong số những cái tên được đưa vào sân trong hiệp hai là Neymar. Đây là trận đấu đầu tiên của chân sút 34 tuổi cho đội tuyển Brazil sau gần 1000 ngày vắng mặt (kể từ năm 2023).

Mới trở lại sau chấn thương, Neymar chưa thực sự thích nghi ngay được với nhịp độ trong một trận đấu World Cup. Nhưng cựu ngôi sao Barcelona vẫn có một vài khoảnh khắc xử lý tương đối mềm mại, mang tới hi vọng cho người hâm mộ xứ samba.

Neymar trở lại trong màu áo đội tuyển Brazil

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Maroc cuối cùng cũng cho thấy được đẳng cấp trước Haiti. Hakimi và đồng đội có được 2 bàn thắng trong quãng thời gian 15 phút cuối hiệp hai để ấn định chiến thắng 4-2.

Dù vậy, Maroc vẫn không thể đuổi kịp Brazil về hiệu số bàn thắng bại. Bảng C World Cup 2026 khép lại với ngôi đầu bảng thuộc về thầy trò HLV Ancelotti. Vị trí nhì bảng thuộc về Maroc. Scotland xếp thứ ba và phải chờ đợi cơ hội giành tấm vé vớt cho đội xếp thứ ba xuất sắc.

Tại vòng 1/16, Brazil và Maroc sẽ lần lượt chạm trán đội nhì và nhất bảng F. Lúc này, Hà Lan đang tạm dẫn đầu bảng F, còn đội nhì bảng là Nhật Bản.

Kết quả chi tiết Maroc 4-2 Haiti Bàn thắng: Hakimi 39', Saibari 45+1', Rahimi 78', Yassine 89' - Bounou (phản lưới) 10', Isidor 43' Brazil 3-0 Scotland Bàn thắng: Vinicius Jr 7', 45+3', Cunha 60'