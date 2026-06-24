Lộ mất rồi, Ronaldo ơi!

Ronaldo ghi bàn, đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đậm, nhưng vẫn có điều đáng lo.

Đội tuyển Bồ Đào Nha lộ bài với Ronaldo

Ronaldo ngắm nghía khung thành, đo bước chạy đà như thường lệ, bước chân lên nhưng không sút. VÀO!! Bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Hàng thủ Uzbekistan bàng hoàng, người thực hiện cú đá phạt trực tiếp là Nuno Mendes.

Highlights trận Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan

Lại một quả phạt trực tiếp nữa. Ronaldo vẫn quan sát, lấy đà rồi bước lên nhưng vẫn không sút. CR7 chầm chập chạy về phía hàng rào đối phương rồi bất ngờ tăng tốc. Bruno Fernandes bấm bóng qua đầu hàng rào, Ronaldo đón bóng và dứt điểm. Thiếu chút nữa, tuyển Bồ Đào Nha lại có thêm bàn thắng từ một quả phạt trực tiếp.

Điểm chung của cả 2 quả phạt là Ronaldo không thực hiện cú sút như thường lệ. Thay vào đó, CR7 cùng đồng đội triển khai những phương án khác gây nhiễu loạn cho hàng thủ đối phương.

Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước Uzbekistan, Nuno Mendes cho biết phương án cho quả phạt trực tiếp đã được chuẩn bị kỹ càng, không phải một sản phẩm ngẫu hứng:

“Rõ ràng, mọi người đều kỳ vọng Ronaldo sẽ thực hiện các quả đá phạt. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Tình huống đá phạt trực tiếp đó có thể lặp lại, có thể không phải với tôi mà với những cầu thủ khác”.

Xem lại băng quay chậm, đội tuyển Bồ Đào Nha đã xếp tới 3 cầu thủ chắn ở góc sút của Nuno Mendes. Ngay khi hậu vệ đang khoác áo PSG chạm bóng, 3 cầu thủ này kịp thời tránh ra tạo khoảng trống để bóng đi thẳng vào lưới. Thủ môn Uzbekistan hoàn toàn bị động và không đủ thời gian phản ứng.

3 cầu thủ Bồ Đào Nha đứng chắn tầm nhìn của thủ môn Uzbekistan

Ở tình huống sau đó, Khusanov đã đọc được ý đồ và muốn lùi xuống theo kèm Ronaldo nhưng bị Ruben Dias tinh quái ngăn cản. Dù vậy, thủ môn Abduvakhid Nematov đã kịp thời băng ra cứu thua cho Uzbekistan.

Abduvakhid Nematov ngăn chặn pha băng xuống dứt điểm của Ronaldo

Phải thừa nhận, Ronaldo và Bồ Đào Nha đã có 2 tình huống tổ chức đá phạt trực tiếp rất sắc sảo. Nhưng yếu tố quan trọng nhất mang tới hiệu quả cho 2 pha bóng này sự bất ngờ giờ đã không còn nữa.

“Ronaldo không đá phạt” giờ đã nằm trong dự tính của các đối thủ khi đối đầu với Bồ Đào Nha. Rất nhanh chóng, các phương án đối phó sẽ được vạch ra. Cơ hội để Bồ Đào Nha tận dụng thành công những quả phạt trực tiếp theo những cách tổ chức nói trên cũng giảm xuống.

Bồ Đào Nha vẫn rất lợi hại

Phương án dùng Ronaldo “gây nhiễu” đối phương bị lộ. Tuy nhiên, khi CR7 sẵn sàng từ bỏ vai trò thực hiện các quả phạt trực tiếp, một cánh cửa lớn đã mở toang với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đứng trước quả phạt bên cạnh Ronaldo có thể là rất nhiều cái tên khác nhau như Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Joao Felix hay Pedro Neto. Sự đa dạng này còn đáng sợ hơn những pha dàn xếp biến hóa mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã sử dụng trước Uzbekistan.

Bruno Fernandes từng thực hiện thành công các quả phạt trực tiếp cả ở cự li sát vòng cấm địa lẫn khoảng cách chừng 25m. Tiền vệ đang khoác áo Man Utd có những phương án đá phạt biến hóa, nhắm vào góc cao cũng thành bàn mà sút bóng vào góc thấp cũng tung lưới.

Bruno Fernandes cũng là một chân sút phạt lợi hại

Nuno Mendes mùa giải 2025/26 được nhắc đến với bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp bằng chân trái ở khoảng cách gần 30m trong màu áo PSG.

Hoặc, người thực hiện chính là Ronaldo, nhưng không phải cú knuckleball.

Có một giai đoạn tại Man Utd và Real Madrid, CR7 làm mưa làm gió với cú sút phạt theo kiểu knuckleball. Trái bóng đi với quỹ đạo khó đoán và đột ngột đổi hướng khiến các thủ môn phải “ôm hận”.

Nhưng chấn thương đầu gối đã ảnh hưởng lớn đến Ronaldo. Những năm trở lại đây, hiệu suất thành công của anh khi đá phạt trực tiếp suy giảm đáng kể. Nhiều chuyên gia nhận định, vấn đề tại đầu gối đã khiến Ronaldo không thể tạo ra những quả knuckleball đi trúng đích như mong muốn được nữa.

Từng có thời điểm, cựu ngôi sao Man Utd bị chỉ trích là “cố chấp” với những cú knuckleball và bỏ phí những cơ hội từ quả phạt trực tiếp. Giờ đây, khi đã sẵn sàng nhường bước cho đồng đội, có lẽ Ronaldo cũng hoàn toàn có thể cất knuckleball vào quá khứ và thực hiện quả phạt trực tiếp một cách “bình thường” hơn.

Trong lịch sử tham dự World Cup của đội tuyển Bồ Đào Nha, họ mới chỉ 2 lần ghi bàn từ các quả phạt trực tiếp. 1 quả của Nuno Mendes vào lưới Uzbekistan, quả còn lại chính là do Ronaldo ghi vào lưới Tây Ban Nha.

Ronaldo đá phạt trực tiếp vào lưới Tây Ban Nha năm 2018

Khi đó, CR7 không dùng knuckleball mà sút bằng má trong chân phải, bóng đi vòng qua hàng rào và khiến thủ môn De Gea chỉ biết lặng người đón nhận bàn thua.

Biết đâu đấy, Ronaldo “không knuckleball” sẽ mang tới điều đặc biệt cho Bồ Đào Nha ở những quả phạt trực tiếp trong phần còn lại của hành trình World Cup 2026.