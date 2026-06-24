Messi, người đi ngược thời gian

Tinh thần cống hiến, kết nối tập thể và phong độ vượt qua thách thức thời gian của Messi là nét chấm phá ấn tượng bậc nhất kể từ đầu World Cup 2026

Nếu cha đẻ thuyết tương đối, nhà bác học vĩ đại Albert Einstein (đã qua đời) xem Lionel Messi thi đấu, rất có thể ông sẽ đề xuất định luật vật lý mới: "Khi Messi chơi bóng, thời gian sẽ trôi chậm lại". Vì Leo - tên gọi thân mật của Messi - từ trận chung kết 12 năm trước ở World Cup 2014 (thua Đức) làm dậy lên làn sóng dự báo điểm khởi đầu bên kia sườn dốc sự nghiệp, bây giờ lại như người đi ngược thời gian với hàng loạt kỷ lục mới và phong độ vượt xa mọi óc tưởng tượng tại đấu trường World Cup 2026.

Messi và những kỷ lục tính đến hiện tại trong màu áo tuyển Argentina .Đồ họa: VỆ LOAN

Làm sao hình dung ra "ông già" Messi (có quyền nói thế khi Leo, chẳng hạn đứng cạnh Yamal - ngôi sao đội tuyển Tây Ban Nha - thậm chí còn chưa ra đời khi Messi lần đầu dự World Cup 2006) lùi xuống cạnh cặp trung vệ Argentina lấy bóng, vài giây sau đã xuất hiện ở 1/3 cuối sân, đâm thẳng vào hàng thủ đối phương rồi sút xa ghi bàn mở màn hat trick tưng bừng trước Algeria?

Có ai chờ đợi kịch bản Leo vài ngày trước sinh nhật 39 tuổi ở phút 90+5 vẫn dốc bóng tốc độ, kiến tạo như đặt cho Alvarez, rồi xử lý tiếp tình huống đồng đội bỏ lỡ theo phong cách điên rồ nhất: dắt bóng khiêu vũ và ghi bàn trước 5 hậu vệ cùng thủ môn trẻ hơn, khỏe hơn để kết liễu trận đấu với Áo?

Những huyền thoại Ronaldo "béo", Ibrahimovic khi nói về Messi phiên bản World Cup 2026 cũng chỉ có một câu đánh giá: "Không thể tin được".

Càng đáng nói hơn khi Messi không chỉ đi ngược mà còn đi xuôi và nhanh hơn thời gian! Trong buổi trò chuyện tay đôi nổi tiếng với Messi - có video chính thức công bố rộng rãi trên internet, danh thủ Zidane bình phẩm: "Leo nhìn thấy trước tình huống sẽ xảy ra để đưa ra giải pháp nhanh hơn, tốt hơn tất cả cầu thủ trên sân".

Minh chứng nóng hổi là bàn thắng đầu trước Algeria, khi Messi dắt bóng dấn lên 1 nhịp, chờ thời điểm chót khi hậu vệ đội tuyển từ Bắc Phi ập vào góp phần che mắt thủ môn mới tung ra cú dứt điểm. Thủ môn Lucas (con Zidane!) đang bắt bài một cú cứa lòng vào góc phải - kiểu đá quá quen thuộc của Messi - đã sững người rồi phản xạ chậm hơn tích tắc, điều có vẻ đã được Messi chờ đợi trước!

Câu chuyện quyền lực siêu nhiên của Messi điều khiển thời gian chắc chắn rất phù hợp với các nhà... làm phim Hollywood. Còn thực tế, câu trả lời có lẽ nằm ở kỹ thuật siêu phàm và cách hiểu cuộc chơi, cách Messi lững thững dạo bước, quan sát tất cả, cách bộ óc Messi như một siêu máy tính lượng tử nạp, xử lý, phân tích mọi dữ liệu để rồi đưa ra quyết định bùng nổ đúng chỗ đúng thời điểm.

Và cũng đừng quên con tim với nỗi đam mê quả bóng nóng bỏng cùng tinh thần trách nhiệm màu cờ sắc áo - có như thế Messi ở tuổi 39 mới có thể cháy hết mình vào phút 90+5 trận gặp Áo, cùng với cách cư xử chuẩn không cần chỉnh của Messi với mọi người xung quanh, đặc biệt với đồng đội.

Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Khi Thiago nhấc chân bỏ bóng để Messi phía sau ghi bàn phá kỷ lục 16 (bây giờ đã là 18) bàn thắng tại World Cup của Klose, khi tất cả đồng đội từ thủ môn Dibu Martinez đến tiền vệ De Paul và những người khác đều xác nhận sẵn sàng chạy thay và chiến đấu vì Messi, đó không vì mệnh lệnh hay sắp xếp chiến thuật của HLV Scaloni. Chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên của toàn đội dành cho người đội trưởng gương mẫu.

Đương nhiên, khởi đầu thành công không có nghĩa là toàn bộ chặng đường còn lại của Messi và Argentina sẽ dễ dàng. Nhưng tinh thần cống hiến, kết nối tập thể và phong độ vượt qua thách thức thời gian của Leo đã là nét chấm phá ấn tượng bậc nhất của hành trình World Cup 2026.

Messi gọi, Mbappé và Haaland trả lời Sau khi Messi ghi cú đúp, 2 tiền đạo trẻ đua tranh danh hiệu vua phá lưới với anh là K. Mbappé và E. Haaland cũng lên tiếng. Mbappé với 2 bàn giúp Pháp thắng Iraq 3-0 dù HLV D.Deschamps cho dưỡng chân vài trụ cột. Na Uy thắng Senegal 3-2 với cú đúp của Haaland. Như vậy, Messi có 5 bàn thắng, còn Mbappé và Haaland mỗi người 4 bàn. Pháp và Na Uy sớm giành vé vào vòng 1/16 khi cùng 6 điểm sau 2 lượt đầu của bảng I. Lượt trận cuối vào 2 giờ ngày 27-6 sẽ là cuộc chiến phân định ngôi đầu bảng giữa Pháp và Na Uy.



