World Cup: ĐT Việt Nam chỉ xếp thứ 4 Đông Nam Á, Malaysia dẫn đầu chung cuộc

Giải World Cup trẻ đã khép lại với những thứ hạng chung cuộc đáng chú ý của 11 đại diện Đông Nam Á. Malaysia trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất khu vực, trong khi U15 Việt Nam chỉ đứng thứ tư, xếp sau cả Indonesia và Thái Lan.

Malaysia tạo khoảng cách, Việt Nam thua cả Indonesia lẫn Thái Lan

Trong nhóm bốn đại diện được chú ý nhất Đông Nam Á, Malaysia là đội có thành tích nổi bật nhất. Đội bóng trẻ của Malaysia cán đích ở vị trí thứ 56, qua đó trở thành đại diện duy nhất của khu vực góp mặt tại Tier B, nhóm tranh thứ hạng từ 33 đến 64.

Dù vậy, hành trình của Malaysia không hoàn toàn suôn sẻ. Sau khi vượt qua vòng bảng, đội bóng này để thua Nam Phi 2-6 ở vòng knock-out đầu tiên. Sau đó, Malaysia đánh bại Jamaica 4-2 trong nhánh phân hạng, nhưng tiếp tục thất bại 1-3 trước Trung Quốc và thua Qatar trên chấm luân lưu. Ở trận tranh vị trí 55-56, Malaysia tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước Lebanon. Chung cuộc, đội bóng này đứng thứ 56.

Indonesia là đại diện Đông Nam Á có thành tích tốt thứ hai, với vị trí thứ 72. Đội bóng xứ Vạn đảo khép lại giải đấu bằng thất bại 0-1 trước Benin trong trận tranh hạng 71-72. Trước đó, Indonesia cũng gặp nhiều khó khăn khi để thua Luxembourg 1-6 và Pháp 1-5 ở giai đoạn cuối của giải đấu.

Tại World Cup, U15 Việt Nam xếp thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, U15 Thái Lan xếp thứ 77, đứng trên Việt Nam 5 bậc. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của bóng đá Đông Nam Á tại giải năm nay, đặc biệt khi người Thái khép lại hành trình bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Nhật Bản trong trận tranh hạng 77-78.

Trước đó, Thái Lan từng lọt vào vòng 16 đội thuộc nhánh đấu chính nhưng sau đó bị Tunisia đánh bại 0-5. Dù không thể cạnh tranh những vị trí cao nhất, chiến thắng trước Nhật Bản vẫn là dấu ấn đáng nhớ, cho thấy đội bóng trẻ Thái Lan có khả năng tạo ra khác biệt trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với U15 Việt Nam, vị trí thứ 82 chung cuộc là kết quả có phần đáng tiếc. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc giải đấu bằng thất bại 2-3 trước Hungary ở trận tranh hạng 81-82.

Đáng chú ý, Việt Nam đã có tới 6 chiến thắng sau 10 trận đấu, ghi tổng cộng 33 bàn và chỉ nhận 4 thất bại. Ở vòng bảng, đội thắng Mauritius 4-1, Guyana 2-1 và Brunei 6-0, nhưng để thua Bosnia-Herzegovina 3-6 và Iran 3-4.

Tại vòng phân hạng, U15 Việt Nam lần lượt đánh bại Nicaragua 5-3, Cuba 2-1 và Azerbaijan 4-2. Tuy nhiên, thất bại trước Rwanda trên chấm luân lưu và trận thua Hungary khiến đội bóng áo đỏ không thể cải thiện thêm thứ hạng.

Như vậy, xét riêng bốn đại diện hàng đầu Đông Nam Á, Việt Nam đứng sau Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Malaysia là đội có thành tích tốt nhất khu vực.

11 đại diện Đông Nam Á và bảng thành tích chung cuộc

Ngoài bốn đội bóng kể trên, Đông Nam Á còn có 7 đại diện khác tham dự giải đấu. Trong đó, Philippines đứng thứ 110, Myanmar xếp thứ 125, Singapore đứng thứ 141 và Lào cán đích ở vị trí thứ 153.

Đáng chú ý, Singapore và Lào đều giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng. Singapore đánh bại Eswatini 4-1 để đứng thứ 141, trong khi Lào tạo ra một trong những trận đấu có nhiều bàn thắng nhất khi vượt qua Antigua và Barbuda với tỷ số 9-3, qua đó xếp thứ 153.

Myanmar đứng thứ 125 sau khi góp mặt ở Tier D. Philippines xếp thứ 110, cao hơn Myanmar 15 bậc, dù đội bóng này để thua Andorra 1-2 ở trận đấu cuối cùng.

Giải đấu mang tính chất giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm.

Ở nhóm cuối bảng phân hạng, Timor-Leste đứng thứ 173 sau chiến thắng 4-0 trước Sao Tome và Principe. Campuchia xếp thứ 185 khi đánh bại Tonga 7-1, còn Brunei đứng thứ 187 sau khi vượt qua Anguilla 2-1.

Nhìn tổng thể, Malaysia là điểm sáng lớn nhất của Đông Nam Á tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Trong khi đó, chiến thắng 4-0 trước Nhật Bản giúp Thái Lan tạo được dấu ấn đáng kể, còn Indonesia cũng hoàn thành giải đấu với thứ hạng cao hơn Việt Nam.

Với bóng đá Việt Nam, 6 chiến thắng và 33 bàn thắng sau 10 trận là những thống kê tích cực. Đây vẫn là một giải đấu đáng nhớ, giúp các cầu thủ trẻ có những trải nghiệm bổ ích để trưởng thành hơn trong tương lai.