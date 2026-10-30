ĐT Thái Lan gây sốc khi hạ Nhật Bản 4-0, Lào bất ngờ thắng 9-3 ở World Cup

Tuyển trẻ Thái Lan tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Nhật Bản tới 4-0 ở trận đấu cuối cùng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Trong khi đó, U15 Lào cũng gây chú ý với chiến thắng tưng bừng 9-3 trước Antigua và Barbuda.

ĐT Thái Lan đè bẹp Nhật Bản, khép lại World Cup bằng chiến thắng khó tin

U15 Thái Lan đã có màn chia tay FIFA U15 World Cup & Festival 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 4-0 trong trận tranh hạng 77-78 thuộc Tier C. Đây là kết quả gây bất ngờ lớn, bởi bóng đá Nhật Bản vốn được đánh giá cao về chất lượng đào tạo trẻ và thường xuyên nằm trong nhóm hàng đầu châu Á.

Trận đấu diễn ra tại Hovsan Competition Complex, Baku (Azerbaijan) ngày 30/10. Trước cuộc đối đầu này, U15 Thái Lan vừa tìm lại phong độ bằng chiến thắng 6-2 trước Malawi, qua đó giành quyền bước vào trận tranh hạng 77. Trong khi đó, Nhật Bản cũng vượt qua Rwanda để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, cuộc chạm trán giữa hai đội lại diễn ra với thế trận vượt ngoài dự đoán. Thái Lan chơi hiệu quả, tận dụng tốt những cơ hội tạo ra và ghi tới 4 bàn thắng mà không để đối thủ có cơ hội xuyên thủng mành lưới.

U15 Thái Lan bất ngờ hạ Nhật Bản 4-0.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng sử dụng đội hình có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại giải. Đội trưởng Panyakam Songchuay đảm nhiệm vai trò chỉ huy hàng phòng ngự, trong khi Apichiwit Onlamun và Phurinrat Maneerat được bố trí ở tuyến trên.

Chiến thắng 4-0 giúp Thái Lan kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 77, đứng trên cả Nhật Bản (hạng 78). Đáng chú ý, đây là màn khép lại rất tích cực sau khi đội bóng này từng phải nhận những thất bại nặng nề trước Tunisia và Honduras.

Trước đó, Thái Lan đã thua Tunisia 0-5 và Honduras 0-5 ở giai đoạn tranh thứ hạng. Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp trước Malawi và Nhật Bản cho thấy đội bóng Đông Nam Á vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn đáng chú ý khi tìm được sự tự tin.

Lào ghi 9 bàn, Malaysia vẫn là đội Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng, U15 Lào tạo ra một trong những kết quả đáng chú ý nhất khi đánh bại Antigua và Barbuda với tỷ số 9-3 ở trận tranh hạng 153-154 thuộc Tier E.

Việc ghi tới 9 bàn trong một trận đấu cho thấy khả năng tấn công đáng khích lệ của các cầu thủ trẻ Lào. Dù không thể tiến sâu hơn ở giải đấu, đội bóng này vẫn kịp khép lại hành trình bằng một chiến thắng tưng bừng, qua đó giành vị trí thứ 153 chung cuộc.

Đây cũng là kết quả có ý nghĩa về mặt tinh thần đối với Lào sau một giải đấu không dễ dàng. Trước đó, đại diện Đông Nam Á từng gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những nền bóng đá có trình độ và thể chất vượt trội. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối, các cầu thủ trẻ Lào đã tận dụng tốt cơ hội để tạo nên màn trình diễn bùng nổ.

Lào thắng 9-3 trước khi chia tay World Cup.

Trong khi Lào gây chú ý bằng số bàn thắng, Malaysia lại không thể khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực. U15 Malaysia để thua Lebanon 0-2 ở trận tranh hạng 55-56 thuộc Tier B.

Dù vậy, Malaysia vẫn là đội bóng có thứ hạng cao nhất trong số các đại diện Đông Nam Á tại giải đấu năm nay. Đội bóng này kết thúc ở vị trí thứ 56, xếp trên Indonesia (71-72), Thái Lan (77) và Việt Nam (82).

Đáng chú ý, Malaysia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại Tier B. Dù không thể giành chiến thắng trong những trận đấu cuối cùng, việc đứng thứ 56 trong tổng số gần 190 đội tham dự vẫn là thành tích đáng ghi nhận.

Một số đội bóng khác trong khu vực cũng có kết quả tích cực ở ngày thi đấu cuối. Singapore đánh bại Eswatini 4-1 để kết thúc giải ở vị trí thứ 141, trong khi U15 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước Hungary và nhận thất bại 2-3, qua đó đứng thứ 82 chung cuộc.

Indonesia cũng kết thúc giải ở nhóm tranh hạng 71-72, trong khi Myanmar thi đấu tại nhánh tranh hạng 125-126. Philippines xếp trong nhóm 109-110, còn Timor Leste, Campuchia và Brunei lần lượt kết thúc ở những vị trí thấp hơn.

Như vậy, FIFA U15 World Cup & Festival 2026 đã khép lại với những kết quả rất khác nhau đối với bóng đá Đông Nam Á. Malaysia là đội có thứ hạng cao nhất, nhưng hai điểm nhấn đáng nhớ trong ngày cuối cùng lại thuộc về Thái Lan và Lào: một đội thắng Nhật Bản tới 4-0, đội còn lại ghi tới 9 bàn trong một trận đấu.