ĐT Malaysia gục ngã trước Trung Quốc, Indonesia hứng 6 bàn thua ở World Cup

Các đại diện Đông Nam Á tiếp tục trải qua một ngày thi đấu không như ý tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Trong khi Malaysia gục ngã trước Trung Quốc, Indonesia phải nhận tới 6 bàn thua trước Luxembourg.

Malaysia không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc

U15 Malaysia đã không thể tiến sâu hơn tại nhánh đấu Tier B sau thất bại 1-3 trước Trung Quốc ở vòng tứ kết tranh thứ hạng 49-56. Đây là kết quả đáng tiếc với đại diện Đông Nam Á, đội từng có màn trình diễn khá ấn tượng ở vòng bảng để trở thành một trong những cái tên có thứ hạng cao nhất khu vực.

Trước cuộc đối đầu với Trung Quốc, Malaysia được kỳ vọng có thể tạo ra thế trận cạnh tranh. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ Mã Lai đã gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ Đông Á.

Trung Quốc là đội mở tỷ số ở phút 14. Dù vậy, Malaysia nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 3 phút sau đó, qua đó thắp lên hy vọng về một kết quả tích cực.

Thế nhưng, sự cân bằng không được duy trì lâu. Trung Quốc ghi thêm hai bàn ở các phút 31 và 34 để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1. Malaysia không thể tạo ra màn ngược dòng và đành chấp nhận xuống thi đấu ở những trận tranh thứ hạng thấp hơn.

Tuyển trẻ Malaysia không thể gây bất ngờ trước Trung Quốc.

Thất bại này nối dài chuỗi kết quả không tốt của Malaysia trong giai đoạn knock-out. Trước đó, đội bóng này từng thua Nam Phi 2-6 ở vòng 1/32 Tier B, sau khi kết thúc vòng bảng với thành tích 3 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Malaysia sau đó tiếp tục để thua Qatar trên chấm luân lưu với tỷ số 4-5, sau khi hai đội hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. Như vậy, dù từng là đại diện Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở vòng bảng, Malaysia lại liên tiếp gặp khó khăn khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp.

Indonesia thua đậm Luxembourg, Philippines và Myanmar cũng trắng tay

Nếu Malaysia gây thất vọng với thất bại trước Trung Quốc thì Indonesia còn phải trải qua một trận đấu khó khăn hơn nhiều. Đội bóng xứ vạn đảo thua Luxembourg 1-6 ở tứ kết Tier C, qua đó đánh mất cơ hội cạnh tranh những vị trí cao nhất trong nhánh đấu này.

Indonesia bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau chiến thắng 5-3 trước Panama. Tuy nhiên, Luxembourg cho thấy sự vượt trội về khả năng tổ chức và tận dụng cơ hội.

Đại diện châu Âu mở tỷ số ở phút thứ 7 và duy trì lợi thế 1-0 đến hết hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp hai, Luxembourg tiếp tục gia tăng sức ép và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 23.

Indonesia nhen nhóm hy vọng khi Lyonel Musaling ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 29. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Luxembourg lập tức tái lập khoảng cách hai bàn. Đến phút 35, Indonesia còn phải nhận thêm một bàn thua từ chấm phạt đền. Trong những phút cuối, đội bóng châu Âu ghi thêm hai bàn để ấn định chiến thắng 6-1.

U15 Indonesia thua đậm 1-6.

Trận thua này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa Indonesia và những đối thủ có khả năng tổ chức tấn công tốt tại giải đấu. Đội bóng xứ vạn đảo vẫn có những thời điểm thể hiện được sức mạnh hàng công, nhưng khả năng phòng ngự lại trở thành điểm yếu khi phải đối diện với sức ép liên tục.

Ở nhánh Tier D, hai đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines và Myanmar cũng không có được niềm vui.

U15 Philippines để thua Zimbabwe với tỷ số 2-3 trong trận tứ kết tranh các vị trí từ 9 đến 16 của Tier D. Đây là thất bại khá đáng tiếc bởi đại diện Đông Nam Á chỉ kém đối thủ đúng một bàn thắng.

Trong khi đó, Myanmar nhận thất bại 3-4 trước Botswana. Dù ghi được tới 3 bàn, đội bóng này vẫn không thể tránh khỏi trận thua trong cuộc đối đầu có tổng cộng 7 bàn thắng.

Như vậy, Malaysia, Indonesia, Philippines và Myanmar đều không thể giành chiến thắng trong những trận đấu của mình vào tối 29/10. Những kết quả này tiếp tục cho thấy sự khác biệt về trình độ giữa các đại diện Đông Nam Á khi bước vào giai đoạn phân hạng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.