World Cup: Cầu thủ Triều Tiên bị tố đấm cầu thủ Nhật Bản, JFA đệ đơn kiện lên FIFA

Cụ thể, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu kiểm tra sau khi họ cho rằng các cầu thủ U17 Nhật Bản bị các cầu thủ Triều Tiên đấm vào tay thay vì bắt tay truyền thống trước trận đấu vòng 16 đội ở U17 World Cup 2025.

Vụ việc xảy ra từ tối 18/11 tại Qatar. Đoạn video cho thấy cả hai đội xếp hàng chào nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Thông thường, các cầu thủ hai đội sẽ bắt tay nhau, hoặc đập tay nhau để thể hiện tinh thần thể thao. Tuy nhiên, một số cầu thủ của U17 Triều Tiên dường như đã đấm vào tay của các cầu thủ Nhật Bản.

Hành động gây tranh cãi của các cầu thủ U17 Triều Tiên trong trận gặp Nhật Bản.

Trọng tài đã không có bất kỳ hành động nào đối với các cầu thủ U17 Triều Tiên. JFA cho biết họ đã biên soạn video và gửi lên FIFA để xem xét, đồng thời nhấn mạnh rằng họ "yêu cầu một quyết định chính thức về vấn đề này".

Bất chấp những sự cố trước trận đấu, hai đội U17 Nhật Bản và Triều Tiên đã tạo ra một trận đấu kịch tính và hấp dẫn bậc nhất ở vòng 16 đội tại kỳ World Cup năm nay. U17 Nhật Bản mở tỷ số từ phút thứ 6 sau đó Triều Tiên có bàn gỡ ở phút 67. Hai đội thi đấu giằng co với thế trận ngang ngửa và phải kéo nhau vào loạt luân lưu. Ở loạt sút cân não, U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 5-4.

Chiến thắng này giúp U17 Nhật Bản đi tiếp vào tứ kết trong khi U17 Triều Tiên chính thức bị loại. Tuy nhiên, ở vòng tứ kết, “Samurai xanh” đã để thua đáng tiếc trước U17 Áo với tỷ số 0-1.