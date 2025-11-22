Tuyển Thái Lan sẽ “vỡ trận” trước Tây Ban Nha, đứng cuối bảng tại World Cup?

Tối nay (22/11), tuyển futsal nữ Thái Lan sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong lượt trận mở màn tại bảng B, VCK futsal nữ World Cup 2025. Đây là trận đấu mà cán cân hoàn toàn nghiêng về phía đại diện của châu Âu.

Futsal nữ Thái Lan là một thế lực ở châu Á, gần như không có đối thủ ở Đông Nam Á. Hiện họ cũng đang xếp hạng 4 thế giới trên BXH FIFA. Tuy nhiên, Tây Ban Nha lại là đội xuất sắc bậc nhất châu Âu, hiện đang xếp hạng 2 thế giới chỉ sau Brazil.

Đáng lưu ý, đây mới là lần đầu tiên một kỳ VCK World Cup futsal nữ được tổ chức. Tuy nhiên, trước đó, tại giải Futsal World Tournament, Thái Lan mới từng 1 lần góp mặt (tại Tây Ban Nha từ năm 2010) nhưng họ không vượt qua vòng bảng, xếp hạng 7/8 chung cuộc.

Ngược lại, Tây Ban Nha từng nhiều lần dự Futsal World Tournament, nhiều lần lọt vào bán kết, từng 2 lần đoạt chức Á quân, 3 lần đoạt hạng Ba. Tây Ban Nha cũng chính là đương kim vô địch châu Âu ở liền 3 kỳ gần đây (năm 2019, 2022, 2023).

Thái Lan là đội hàng đầu châu Á nhưng họ chưa thể so sánh với các đội bậc nhất thế giới như Brazil, Tây Ban Nha.

Một tuần trước, tuyển nữ Thái Lan có trận giao hữu ngay trên sân nhà gặp đội số 1 thế giới Brazil. Đại diện của Đông Nam Á chơi nỗ lực song vẫn thua rất đậm với tỷ số 0-7. Kết quả này phần nào cho thấy dù mạnh ở châu Á nhưng trình độ của Thái Lan vẫn chưa thể so sánh với những đội hàng đầu thế giới.

Ở trận tối nay, Tây Ban Nha vẫn vượt trội mọi mặt, từ kinh nghiệm, thể hình thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân. Nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ tận dụng ưu thế để giành thế trận áp đảo và ghi nhiều bàn thắng.

Tây Ban Nha là thử thách rất khó cho các cô gái Thái Lan.

Tại cặp đấu còn lại, Colombia và Canada hứa hẹn sẽ tạo ra trận đấu cân bằng hơn. Khả năng cao trận này sẽ có tỷ số ít chênh lệch hơn so với cặp đấu giữa Tây Ban Nha gặp Thái Lan.

Chính vì vậy, nếu thua đậm ở trận ra quân tối nay, khả năng cao Thái Lan sẽ tạm thời đứng cuối bảng B, gặp khó trước 2 trận tiếp theo và cũng đối diện với nguy cơ bị loại sớm khỏi VCK World Cup.



