World Cup: Bóng đá châu Á tái lập cột mốc đáng nhớ sau 20 năm, cả 9 đội đều gây ấn tượng

Các đại diện châu Á đang có khởi đầu đáng ngợi khen tại World Cup 2026.

Theo đó, tất các các đội bóng châu Á đều có được bàn thắng trong lượt trận đầu tiên tại World Cup 2026. Đó là thành tích mà phải sau 20 năm, các thành viên của AFC mới tái lập được.

Lần gần nhất bóng đá châu Á làm được điều này là vào năm 2006. Khi ấy, tuyển Nhật Bản và Iran cùng thua trận với tỉ số 1-3 trước Australia (vẫn còn là thành viên OFC) và Mexico, Ả Rập Xê Út hòa 2-2 Tunisia, còn Hàn Quốc thắng Togo 2-1.

Ở các giải sau đó, tại trận ra quân, Australia thua Đức 0-4 năm 2010, Iran hòa Nigeria 0-0 năm 2014, Ả Rập Xê Út thua Nga 0-5 năm 2018, Qatar thua Ecuador 0-2 năm 2022, khiến thành tích trên không được duy trì.

Còn đến World Cup 2026, khi số đội châu Á dự giải đã tăng từ 4 lên 9, việc tất cả các đội đều ghi bàn trong trận ra quân là điều đáng ghi nhận.

Ấn tượng nhất chắc chắn là những chiến thắng của Hàn Quốc trước Cộng hòa Séc, tuyển Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, hay các trận hòa sòng phẳng của Nhật Bản trước Hàn Lan, Ả Rập Xê Út trước Uruguay.

Cùng với đó, sau kỳ World Cup đầu tiên còn non kinh nghiệm với 3 trận toàn thua, tuyển Qatar đã khiến tất cả bất ngờ khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1.

Với 3 đội Jordan, Iraq và Uzbekistan, dù thua trận nhưng những gì họ thể hiện cũng cho thấy các đại diện châu Á đủ sức tạo nên nhiều khó khăn cho các đối thủ. Và với phong độ như vậy, 9 đội bóng của AFC hứa hẹn sẽ còn tiếp tục mang đến những diễn biến thú vị trong 2 lượt trận còn lại.