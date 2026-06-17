Messi và cú hat-trick khiến cả World Cup phải sửng sốt: Khi thời gian phải "ngã mũ" trước thiên tài

Có những khoảnh khắc khiến người ta phải tự hỏi liệu thời gian có thực sự tồn tại hay không.

Sáng 17/6, trên sân Kansas City, Lionel Messi ghi cả 3 bàn thắng giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 ở trận mở màn bảng J World Cup 2026. Một cú hat-trick hoàn hảo, một màn trình diễn đỉnh cao và trên hết là lời khẳng định rằng ở tuổi 39, Messi vẫn là cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu lớn nhất hành tinh.

Thật khó tin khi nhớ lại rằng ngày Messi ra mắt World Cup cùng Argentina đã cách đây đúng 20 năm. Từ cậu thiếu niên tóc dài tại World Cup 2006 đến người đội trưởng bước vào kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, anh đã đi qua gần như mọi cung bậc cảm xúc mà bóng đá có thể mang lại. Và rồi, trong trận đấu thứ 200 cho tuyển Argentina, Messi lại khiến thế giới phải ngỡ ngàng.

Algeria không phải đối thủ yếu. Đại diện châu Phi đến World Cup với phong độ cao và tham vọng tạo bất ngờ. Nhưng họ đã gặp đúng phiên bản Messi mà bất kỳ hàng thủ nào cũng e ngại nhất.

Bàn mở tỷ số ở phút 17 giống như một lời tuyên bố. Messi nhận bóng ở trung lộ, quan sát khoảng trống rồi tung cú sút chân trái tuyệt đẹp vào góc cao khung thành. Đó là kiểu bàn thắng từng khiến cả thế giới phát cuồng khi anh còn khoác áo Barcelona ở thời kỳ đỉnh cao. Chỉ khác rằng hôm nay, người thực hiện đã gần bước sang tuổi 39.

Bàn thứ hai đến ở phút 60, đơn giản hơn nhiều. Messi xuất hiện đúng vị trí để đá bồi sau sai lầm của thủ môn Algeria. Những người chỉ nhìn vào pha bóng ấy có thể cho rằng đó là một bàn thắng dễ dàng. Nhưng những ai hiểu bóng đá đều biết khả năng chọn vị trí của Messi mới là thứ đáng sợ nhất. Anh luôn có mặt ở nơi trái bóng sẽ xuất hiện trước khi phần còn lại của thế giới nhận ra điều đó.

Và rồi bàn thắng thứ ba khép lại một đêm huyền diệu. Một pha phối hợp nhanh, vài nhịp chạm bóng tinh tế và cú dứt điểm bằng chân trái quen thuộc. Hat-trick đầu tiên của Messi tại World Cup cuối cùng cũng xuất hiện. Điều đáng nói là nó đến ở kỳ World Cup thứ sáu, khi nhiều người từng cho rằng anh chỉ còn đóng vai trò biểu tượng hơn là nhân tố quyết định.

Ở tuổi 39, Messi vẫn cho thấy khát vọng cực lớn tại kỳ World Cup này.

Nhưng có lẽ điều khiến màn trình diễn này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở 3 bàn thắng.

Messi đã cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của Miroslav Klose, qua đó đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Một cột mốc mà nhiều người từng nghĩ sẽ rất khó bị xô đổ. Và Messi đạt được điều đó trong ngày anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ World Cup.

Đó là sự khác biệt giữa một ngôi sao và một huyền thoại.

Những ngôi sao thường tỏa sáng trong một giai đoạn nhất định. Họ có thể thống trị vài mùa giải, vài năm hoặc một thập kỷ. Nhưng huyền thoại là những người khiến nhiều thế hệ cùng phải chứng kiến sự vĩ đại của họ.

Năm 2006, nhiều cầu thủ hiện diện ở World Cup 2026 thậm chí còn chưa được sinh ra hoặc mới chỉ là những đứa trẻ. Trong khi đó, Messi đã ở đó. Và hôm nay, anh vẫn là tâm điểm của sân khấu lớn nhất.

6 kỳ World Cup của Messi.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu. Phía trước Argentina còn rất nhiều thử thách. Sẽ có những đối thủ mạnh hơn Algeria, những trận đấu căng thẳng hơn và áp lực lớn hơn. Nhưng sau đêm Kansas City, một thông điệp đã được gửi tới toàn bộ phần còn lại của giải đấu.

Messi chưa đến đây để tận hưởng những ngày cuối cùng của sự nghiệp. Anh đến đây để viết thêm lịch sử!

Và nếu cú hat-trick vào lưới Algeria là lời mở đầu, thì World Cup 2026 có thể sẽ còn chứng kiến nhiều chương huy hoàng nữa từ người đàn ông mà thời gian dường như vẫn chưa thể đánh bại.