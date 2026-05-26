World Cup 2026: Tuyển Trung Quốc liên tục thất bại, phải xếp dưới tuyển Việt Nam

Ở nội dung cuối tại World Cup Cầu mây 2026 là team regu, tuyển cầu mây Trung Quốc nằm ở bảng D cùng Indonesia và Brunei.

Ngay trận đầu tiên, tuyển cầu mây Trung Quốc đã để thua Brunei với tỷ số 1-2. Đến trận thứ hai, đại diện từ Đông Á còn gặp khó khăn lớn hơn khi phải chạm trán Indonesia. Kết quả, đã không có bất ngờ xảy ra bởi với trình độ cao hơn, tuyển cầu mây Indonesia đã dễ dàng giành chiến thắng trước Trung Quốc với tỷ số 3-0.

Với việc thua cả 2 trận, tuyển cầu mây Trung Quốc đứng cuối bảng ở nội dung team regu, bị loại sớm và không thể tiến vào tứ kết. Đây cũng là nội dung mà sau đó Indonesia đoạt HCĐ còn chức vô địch thuộc về chủ nhà Malaysia.

Trước khi thất bại ở nội dung team regu, tuyển cầu mây Trung Quốc cũng liên tục thua, phải đứng cuối bảng ở 2 thể thức còn lại là regu và quadrant.

Với nội dung regu, tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng C với tuyển cầu mây Việt Nam, Myanmar và Indonesia. Tuyển Trung Quốc để thua cả 3 trận (trong đó có trận thua tuyển Việt Nam 0-2), phải đứng cuối bảng và bị loại sớm. Tại thể thức này, Myanmar giành ngôi đầu bảng và đi tiếp vào tứ kết nhưng sau đó chức vô địch cũng thuộc về đoàn Thái Lan.

Còn ở thể thức quadrant, tuyển cầu mây Trung Quốc nằm ở bảng A cùng Myanmar và Brunei. Kết quả là tuyển Trung Quốc cũng thua cả 2 trận, xếp cuối bảng và bị loại sớm.

Như vậy, tuyển Cầu mây Trung Quốc đã kết thúc World Cup Cầu mây 2026 với việc bị loại sớm, đứng cuối bảng ở cả 3 nội dung, không giành được chiến thắng nào.

Thành tích của tuyển Trung Quốc tất nhiên là kém hơn so với tuyển cầu mây Việt Nam. Ở giải năm nay, dù thi đấu chưa thật sự ấn tượng nhưng tuyển Việt Nam vẫn giành được một tấm HCĐ nội dung quadrant.