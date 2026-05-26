Tuyển Thái Lan có hành động trái ngược với tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu lớn

Ngày 25/5, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức công bố lịch thi đấu giao hữu của đội U23 Thái Lan trong tháng 6/2026. Đây là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị hướng tới một giải đấu lớn, đó là Đại hội Thể thao châu Á 2026 (Asiad 2026).

Theo FAT, U23 Thái Lan sẽ đá 3 trận với các đối thủ mạnh gồm Kyrgyzstan ngày 3/6, U23 Hàn Quốc ngày 6/6 và U23 UAE (ngày 9/6). Trong số 3 trận này, 2 trận gặp Kyrgyzstan và UAE sẽ diễn ra dưới hình thức “đá kín”, trong khi đó trận gặp Hàn Quốc sẽ được phát sóng trực tiếp.

Có thể thấy, động thái của U23 Thái Lan có phần trái ngược với U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ “án binh bất động”, không có lịch thi đấu giao hữu trước khi tham dự Asiad 2026.

Không chỉ cấp độ U23, ĐTQG Thái Lan cũng đã lên lịch thi đấu giao hữu dịp FIFA Days tháng 6. Tuyển Thái Lan sẽ chạm trán 2 đối thủ mạnh gồm Kuwait (ngày 5/6) và Trung Quốc (9/6). Hai trận đấu này giúp “Voi chiến” chạy đà cho AFF Cup, sau đó còn là FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngược lại với Thái Lan, ĐTQG Việt Nam cũng sẽ không đá trận chính thức nào trong tháng 6 tới. Thay vào đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup.

Riêng với đấu trường Asiad của lứa U23 vào tháng 9 tới, HLV Kim Sang-sik đã thống nhất với VFF về phương án không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại giải đấu này. U23 Việt Nam sẽ mang theo đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, có sự tăng cường một vài cầu thủ vừa giành HCĐ U23 châu Á 2026.

Theo điều lệ nội dung bóng đá nam ở ASIAD 2026 sắp tới, các đội bóng được quyền bổ sung tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi, giống cách HLV Park Hang Seo từng gọi Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng ở ASIAD 2018. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik sẽ có những tính toán riêng và ưu tiên hàng đầu của ông vẫn là trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng.



