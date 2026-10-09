WMO dự báo El Nino đạt mức kỷ lục, nguy cơ nắng nóng và thiên tai tăng cao

WMO cảnh báo El Nino đang mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt mức kỷ lục, gia tăng nguy cơ thiên tai trên toàn cầu.

Một hiện tượng El Nino đang diễn ra đang mạnh lên nhanh chóng và được dự báo sẽ đẩy nhiệt độ bề mặt nước biển quan trọng ở Thái Bình Dương lên các mức kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng gay gắt, hạn hán và lũ lụt trên toàn thế giới, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết ngày 8/10.

Trong Cập nhật Khí hậu Mùa Toàn cầu mới nhất, cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết, có gần 100% khả năng El Nino sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2027 và hiện tượng này dự kiến sẽ đạt đỉnh vào khoảng tháng 12.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo phát biểu: "El Nino đã hình thành vững chắc và đang mạnh lên nhanh chóng", đồng thời cảnh báo nó có khả năng trở thành "một trong những đợt mạnh nhất kể từ ít nhất là năm 1950".

Đối với giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, mức độ bất thường nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình ở khu vực Nino 3.4 thuộc trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt cao hơn mức bình thường khoảng 3,7 độ C, điều mà WMO cho biết sẽ là "mức cao nhất kể từ khi các quan sát bắt đầu".

Kỷ lục trước đó là 2,6 độ C cao hơn mức bình thường trong giai đoạn từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016.

WMO cho biết El Nino có khả năng mang lại nhiệt độ cao hơn mức trung bình trên các khu vực rộng lớn, đồng thời dịch chuyển đáng kể các mô hình lượng mưa.

Điều kiện ẩm ướt hơn bình thường được dự báo ở các khu vực bao gồm: Sừng Châu Phi Mở rộng, các bộ phận của Trung Á và Đông Á, phía Bắc của Bán đảo Ả Rập, các phần của Bắc Mỹ và phía Đông Nam Nam Mỹ.

Điều kiện khô hạn hơn bình thường được dự báo trên khắp tiểu lục địa Ấn Độ, phía Nam Trung Mỹ, các khu vực của Caribbean và phía Tây Bắc Nam Mỹ.

Bà Saulo cho biết, El Nino không tạo ra thêm nhiệt lượng cho hành tinh mà giải phóng nhiệt lượng đã tích tụ trong đại dương, đồng thời cảnh báo đại dương mà hiện tượng hiện tại đang rút nhiệt "là đại dương ấm nhất mà chúng ta từng đo đạc được."

WMO cho biết, các cơ quan khí tượng quốc gia và các diễn đàn khí hậu khu vực đang cung cấp các bản cập nhật thường xuyên cho các chính phủ và các đối tác nhân đạo để hỗ trợ công tác chuẩn bị và quản lý rủi ro.