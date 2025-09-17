Wink Hotel Hai Phong - Điểm dừng chân hoàn hảo cho hành trình 24 giờ khám phá

Nằm tại trung tâm, Wink Hotel Hai Phong tiên phong với chương trình STAY24 đột phá, cho phép du khách chủ động quản lý thời gian lưu trú và tận hưởng trọn vẹn 24 giờ.

STAY24 - Cuộc cách mạng về thời gian lưu trú

Thời gian là yếu tố quyết định mọi chuyến đi, đặc biệt tại Hải Phòng - nơi những trải nghiệm đáng nhớ nhất không thể bị phụ thuộc vào khách sạn. Thay vì bị ràng buộc bởi giờ nhận trả phòng truyền thống, Wink Hotel Hai Phong mang đến cho du khách trọn vẹn 24 giờ linh hoạt để sử dụng theo đúng nhu cầu cá nhân.

Hãy tưởng tượng, bạn vừa hạ cánh lúc nửa đêm sau một chuyến bay bị hoãn, nhưng thay vì bỏ lỡ nửa ngày đầu tiên chỉ vì quy định nhận phòng, 24 giờ của bạn chính thức bắt đầu ngay khi đặt chân đến Wink. Việc nhận phòng trở nên đơn giản với quầy check-in tự phục vụ, hoặc thậm chí bạn có thể check-in trực tiếp qua ứng dụng Wink và sử dụng điện thoại làm chìa khóa phòng - không cần chờ đợi hay làm thủ tục rườm rà.

Bước vào phòng, bạn ngay lập tức cảm nhận được sự chăm chút trong từng chi tiết: cửa sổ từ sàn đến trần đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh Hải Phòng, giường ngủ cao cấp với nệm và ga gối từ thương hiệu Pháp Catherine Denoual, cùng hệ thống smart TV và Wi-Fi miễn phí - hoàn hảo cho những ai cần cân bằng giữa nghỉ dưỡng và công việc.

Khám phá nhịp sống độc đáo của Hải Phòng

Ở Hải Phòng, nhịp sống thay đổi liên tục từ bình minh đến tận khuya, thực sự thay đổi cách du khách trải nghiệm thành phố. Từ lúc trời chưa sáng hẳn, chợ Tam Bạc đã sôi động như một bản giao hưởng náo nhiệt. Đến 7 giờ sáng, Khu phố cổ Pháp thức giấc nhẹ nhàng với Nhà hát Lớn đón những tia nắng đầu tiên.

Giữa trưa, Hải Phòng mang một không khí khác với những quán cà phê vỉa hè mát mẻ. Đây là lúc du khách có thể khám phá các tòa nhà cổ kính, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm những món ăn fusion độc đáo. Nhưng chỉ sau khi mặt trời lặn, Hải Phòng mới thực sự bừng sức sống. Endless Summer Rooftop Bar tọa lạc tại tầng 22 của Wink Hotel Hai Phong trở thành nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn, với tầm nhìn bao quát thành phố và không gian thư giãn bên hồ bơi.

Hành trình khám phá không giới hạn thời gian

Với chương trình STAY24 đột phá, Wink Hotel Hai Phong biến chuyến đi trở nên tự do và liền mạch hơn bao giờ hết. Giờ đây, du khách không còn phải vội vã ăn sáng hay phải bỏ lỡ những chuyến ăn đêm. Thay vì bị giới hạn bởi giờ giấc truyền thống, mọi người có thể tự do lên kế hoạch cho hành trình ẩm thực của mình, khám phá những món ngon đường phố vào bất cứ thời điểm nào. Ngay trong khuôn viên khách sạn, khách lưu trú vẫn có thể tận hưởng không khí sôi động của East West Beer Garden, mua sắm tại Grab & Go tiện lợi, hoặc thư giãn cùng ly cocktail tại Wink Bar 24/7.

Cũng chính nhờ STAY24 mà Wink Hotel Hai Phong không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là cửa ngõ hoàn hảo để khám phá những điểm đến hấp dẫn nhất. Vị trí đắc địa giúp việc di chuyển đến các cảng tàu trở nên dễ dàng, chỉ 45 phút đi phà là có thể đặt chân đến đảo Cát Bà hoặc bắt đầu hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Du khách sẽ không còn lo lắng về việc phải vội vã trở về hay tốn chi phí cho những đêm không sử dụng hết, thay vào đó có thể tận dụng tối đa 24 giờ lưu trú để biến những chuyến đi trong ngày thành một phần mở rộng tự nhiên của trải nghiệm, giúp tận hưởng trọn vẹn hành trình ẩm thực lẫn khám phá.

Điểm dừng chân hoàn hảo

Giữa những cuộc khám phá không ngừng, Wink Hotel Hai Phong trở thành căn cứ địa cá nhân với STAY24 đảm bảo sự sẵn sàng đúng lúc. Trọn 24 giờ biến phòng nghỉ của bạn trở thành công cụ hỗ trợ khám phá tối ưu: cất đồ mua sắm an toàn, tắm rửa thay đồ trước bữa tối, để hành lý yên tâm khi thám hiểm các đảo xa. Thậm chí về lúc 3 giờ sáng sau khi khám phá quán jazz ẩn mình trong con hẻm cũng hoàn toàn bình thường - thẻ phòng vẫn hoạt động, không cần giải thích hay tìm kiếm sự hỗ trợ từ lễ tân. Nếu bạn vẫn còn năng lượng, phòng Gym hiện đại luôn sẵn sàng 24/7, dịch vụ giặt ủi tự phục vụ Laundromat, hoặc có thể ngồi thư thái bên hồ bơi dưới bầu trời đêm đầy sao.

Tại Wink Hotel Hai Phong, phòng nghỉ không còn là ràng buộc mà trở thành người bạn đồng hành tốt nhất trong chuyến du lịch, giúp bạn nắm bắt từng cơ hội thay vì bị trói buộc bởi lịch trình cứng nhắc.

