Windows 11 sẽ sớm cho phép người dùng có thể tự động ẩn thanh Taskbar

Microsoft đang nỗ lực cải thiện trải nghiệm máy tính bảng trên Windows 11 và một tiết lộ gần đây cho thấy Microsoft có kế hoạch cải thiện cách tương tác với thanh tác vụ hay Taskbar khi bật chế độ này.

Tài khoản @thebookiscisc tiết lộ trên Twitter rằng, Microsoft muốn cung cấp cho người dùng một tùy chọn có tên "Automatically hide the taskbar when using your device as a tablet", tạm dịch là "Tự động ẩn thanh tác vụ khi sử dụng thiết bị của bạn như một chiếc máy tính bảng".

Microsoft đang nghiên cứu đưa trở lại một số tùy chọn dành riêng cho máy tính bảng giống như thời Windows 8. Nhưng tại thời điểm này không ai biết chắc khi nào tính năng này sẽ xuất hiện và phát hành tới tất cả người dùng. Nhưng có vẻ tính năng hiện tại mới chỉ đang được phát triển trong giai đoạn đầu.

Microsoft đã sẵn sàng phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên cho Windows 11 ngay trong tháng này.

Bản cập nhật này sẽ bao gồm tính năng preview công khai các ứng dụng Android trên Windows 11 cho người dùng cơ hội chạy các ứng dụng Android ngay trên máy tính. Cho đến thời điểm này, tính năng hiện mới chỉ dành riêng cho người dùng Windows Insider và chỉ có một số ứng dụng hạn chế.

Ngoài ra, Microsoft sẽ mang tới một số cải tiến bổ sung cho thanh tác vụ.

Microsoft công bố cách đây không lâu: "Vào tháng tới, chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm mới cho Windows, bao gồm bản preview công khai về cách bạn sử dụng các ứng dụng Android trên Windows 11 thông qua Microsoft Store và quan hệ đối tác của chúng tôi với Amazon và Intel, cải tiến thanh tác vụ với tính năng tắt tiếng cuộc gọi và bật tiếng, chia sẻ cửa sổ dễ dàng hơn và đưa thời tiết đến thanh tác vụ, cộng với việc giới thiệu hai ứng dụng mới được thiết kế lại đó là Notepad và Media Player".

Tại thời điểm này vẫn chưa rõ khi nào Microsoft sẽ tung ra bản cập nhật đáng chờ đợi này.

Tham khảo Softpedia

https://genk.vn/windows-11-se-som-cho-phep-nguoi-dung-co-the-tu-dong-an-thanh-taskbar-20220210183105265.chn