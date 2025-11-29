Will, Wean, PiaLinh “đổ bộ” sự kiện ra mắt của tân binh nhạc Việt KimLong

Trước đó, anh tổ chức Listening Experience theo hình thức silent-disco kết hợp visual 360°, một trải nghiệm hiếm thấy tại thị trường nhạc Việt, thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Sự kiện quy tụ dàn sao Vbiz như Will, Wean, Thùy Minh, PiaLinh, marzuz, Tường Milo, Cầm, Lục Huy, Tường Duy, Catchellers…

Nhiều nghệ sĩ tham gia sự kiện Listening Experience của KIMLONG

Các nghệ sĩ được trải nghiệm toàn bộ MV dài 17 phút thông qua tai nghe silent-disco, giúp cá nhân hóa âm thanh trọn vẹn, đồng thời chìm đắm trong không gian visual 360° được thiết kế riêng cho EP. KIMLONG cũng biểu diễn live 2 ca khúc “nói anh nghe” và “là do anh sai”.

Nhiều khách mời chia sẻ sự bất ngờ về concept mới lạ. marzuz nhận xét: “Thật sự đây là không gian "có 1-0-2" và mình nghĩ là sau đây sẽ có rất nhiều nghệ sĩ cũng muốn làm như thế này, tiêu biểu là mình”. PiaLinh cũng có biết: “Thật ra là mình chưa từng bước vào một listening party nào mà trông nó ngầu và cá tính như thế này”.

"bittersweet" được chia ra làm 2 phần đối lập. Phần “bitter” trong EP được KIMLONG ấp ủ suốt từ năm 2023, là tập hợp những mảnh ghép cảm xúc thật nhất sau những trải nghiệm đổ vỡ và cô đơn. Mỗi ca khúc là một lát cắt khác nhau của nỗi buồn, được thể hiện bằng màu sắc âm nhạc R&B/Pop đương đại qua cách kể chuyện tinh tế, gần gũi.

Một số hình ảnh trong MV "bittersweet"

Trái ngược với sắc thái trầm lắng và suy tư của “bitter", mở ra một gam màu nhẹ nhàng hơn: trẻ trung, khát khao và có đôi chút vụng về. Ở đây, cảm xúc không còn xoáy sâu vào tổn thương, mà trở về đúng với tinh thần “ngọt ngào” trong tên EP, là khoảnh khắc từng khiến ta mỉm cười, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Song song với âm nhạc, phần hình ảnh của dự án tiếp tục được nâng tầm với MV dài nhất từng được đạo diễn Lâm Đạo Đạo ra mắt công chúng.

Đi từ chiều sâu âm nhạc của KIMLONG, đạo diễn nhận ra đây là một EP “có quá nhiều thứ để khai thác”, nơi từng câu từ đều có thể chuyển hóa thành những ẩn dụ thị giác, thành những lát cắt giàu chất thơ. Chính vì vậy, anh lựa chọn thực hiện một MV với ngôn ngữ của Abstract Film - một không gian nơi cảm xúc mơ hồ và những khúc mắc nội tâm được thể hiện nguyên bản nhất.

Trong MV, hành trình của nhân vật chính là hành trình đi tìm một tình yêu tưởng chừng hữu hình, để cuối cùng nhận ra điều mình kiếm tìm bấy lâu lại nằm bên trong chính mình, một sự tỉnh thức nhẹ nhàng nhưng đủ lay động.

KIMLONG là gương mặt trẻ đa tài

KIMLONG bắt đầu sáng tác và sản xuất âm nhạc từ năm 2021. Anh từng góp mặt trong album Space Jam 4 với hai ca khúc nổi bật “Người Việt” và “Tình Cờ”, đồng thời là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật bước ra từ dự án 55 Radar. KIMLONG từng tạo nên cú hit “Let Me Go”, ca khúc lọt No.1 bảng xếp hạng Spotify Viral và được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những bản demo xuất sắc nhất mùa 2 của chương trình.

Sau thành công đó, KIMLONG chính thức gia nhập Universal Music Group, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ đa tài - ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cho chính các sản phẩm, “đứa con tinh thần" của mình.

MV “bittersweet” hiện đã có mặt trên YouTube, 7 tracks trong EP đã phát hành trên mọi nền tảng.