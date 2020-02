WHO tăng cảnh báo toàn cầu từ Covid-19 lên mức cao nhất

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu đã nâng mức rủi ro toàn cầu từ virus Corona chủng mới lên mức "rất cao", và nói thêm rằng, sự gia tăng liên tục số các trường hợp nhiễm bệnh và các quốc gia bị ảnh hưởng rõ ràng là một mối lo ngại.

"Hiện tại, chúng tôi đã tăng đánh giá về nguy cơ lây lan và nguy cơ ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên rất cao ở cấp độ toàn cầu", Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo tại Geneva.

Giám đốc WHO cũng khẳng định tổ chức này không che dấu nguy cơ. Đó là lý do vì sao WHO tuyên bố nguy cơ toàn cầu là rất cao. "Chúng tôi đã tăng mức cảnh báo từ "cao" lên "rất cao", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Hiện tại đã có thêm 5 quốc gia ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, tất cả đều từng qua Ý. Đó là Nigeria, Estonia, Đan Mạch, Hà Lan và Litva.

Mexico và Azerbaijan là hai quốc gia mới nhất ghi nhận có người nhiễm bệnh COVID-19 ngày 28/2. Trong đó bệnh nhân số 1 tại Mexico là người vừa trở về từ Ý.

Các ca nhiễm ở quốc gia khác ngoài Trung Quốc hiện chiếm khoảng 3/4 số ca nhiễm mới.