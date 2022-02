WHO: “Giai đoạn cấp tính” của đại dịch Covid-19 có thể kết thúc vào giữa năm

Theo Người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, đây không phải là vấn đề may rủi, mà là vấn đề của sự lựa chọn. Ông Ghebreyesus ngày 11/2 có chuyến thăm công ty công nghệ sinh học đầu tiên tại châu Phi sản xuất vaccine Covid-19 bằng công nghệ mRNA của Moderna. WHO hi vọng loại vaccine này sẽ trở nên phù hợp hơn, với ít hạn chế hơn về bảo quản và giá thành thấp hơn. Vaccine đầu tiên do châu Phi sản xuất sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào tháng 11 tới và dự kiến sẽ được phê duyệt vào năm 2024.

Ước tính, tới nay mới chỉ có 11% người dân châu Phi được tiêm vaccine ngừa Covid-19, tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Tuần trước, văn phòng châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới cho biết châu lục này phải tăng tỷ lệ tiêm chủng lên gấp 6 lần để đạt mục tiêu 70%./.