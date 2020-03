Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa tuyên bố, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra là đại dịch.

Đây là đại dịch đầu tiên gây ra bởi virus Corona, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

"Mô tả tình hình là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus Corona này gây ra. Và không thay đổi những biện pháp WHO đang thực hiện cũng như những biện pháp mà các quốc gia nên làm", ông nói thêm.

Trước đó, ông Tedros từng thừa nhận quan ngại về dịch Covid-19 nhưng cho rằng không nên vội vàng trong việc tuyên bố đại dịch mà không phân tích các số liệu một cách cẩn thận. Ngày 30/1, WHO đã tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.

Ông Tedros cho biết: "Sử dụng từ đại dịch một cách bất cẩn không có lợi ích hữu hình, nhưng nó có rủi ro đáng kể trong việc khuếch đại nỗi sợ hãi và sự kỳ thị không cần thiết và vô lý, và có thể làm các hệ thống tê liệt. Nó cũng có thể báo hiệu rằng chúng ta không còn có thể kiềm hãm virus. Điều đó là không đúng".

Đến nay, mặc dù tốc độ lây lan đã chậm lại ở Trung Quốc, nơi khởi phát vào cuối năm ngoái, dịch Covid-19 đã lây nhiễm ở hơn 100 quốc gia với 111.000 ca nhiễm. Hàn Quốc là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất ngoài Trung Quốc với 7.500 ca, sau đó là Ý và Iran, đều ghi nhận hơn 7000 ca.

Cũng theo WHO, hiện nay, 70% trong số 80.000 ca nhiễm của Trung Quốc đã hồi phục và ra viện, và dịch tại Trung Quốc có thể sớm kết thúc.