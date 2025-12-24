Xuất hiện trở lại sau hơn 2 năm vắng bóng

Dòng tai nghe WF-1000X của Sony đã không có phiên bản mới kể từ tháng 7/2023. WF-1000XM6 lần đầu được nhắc tới trong các tin đồn từ tháng 6/2024, thậm chí còn xuất hiện song song với WH-1000XM6. Tuy nhiên, khi Sony chính thức ra mắt WH-1000XM6 vào tháng 5 vừa qua, mẫu tai nghe true wireless mới lại hoàn toàn vắng mặt.

WF-1000XM5 ra mắt 2 năm trước, sắp có phiên bản kế nhiệm.

Trong thời gian sau đó, Sony từng âm thầm thêm các tham chiếu liên quan đến WF-1000XM6 trong ứng dụng Sound Connect, rồi nhanh chóng gỡ bỏ. Song song với đó, thiết bị cũng xuất hiện trên nhiều cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý, bao gồm cả FCC tại Mỹ. Dù không công bố chi tiết cấu hình hay tính năng, các hồ sơ này đều xác nhận cùng một mã sản phẩm YY2985, trùng khớp với thông tin trong ứng dụng của Sony.

Đối tác để lộ màu sắc và mốc thời gian đáng chú ý

Rò rỉ mới nhất đến từ Encompass Parts, một đối tác cung cấp linh kiện thay thế. Trên website của mình, Encompass đã liệt kê các linh kiện liên quan đến Sony WF-1000XM6, qua đó xác nhận Sony dự kiến sẽ tung ra tai nghe này với 2 tùy chọn màu là đen và bạc.

Không chỉ dừng lại ở đó, Encompass Parts còn để lộ mốc thời gian vận chuyển linh kiện bắt đầu từ ngày 27/02/2026. Dù khả năng cao đây chỉ là ngày placeholder nội bộ, thông tin này vẫn được xem là một gợi ý sớm về thời điểm WF-1000XM6 có thể được giới thiệu hoặc mở bán chính thức.

WF-1000XM6 sẽ có ít nhất 2 phiên bản màu bạc và đen.

Theo nhận định từ cộng đồng theo dõi Sony, nếu mốc thời gian này mang tính định hướng, các rò rỉ chi tiết hơn về thiết kế, tính năng và nâng cấp của WF-1000XM6 nhiều khả năng sẽ xuất hiện dày đặc hơn sau khi CES 2026 kết thúc vào ngày 09/01/2026.

Ở thời điểm hiện tại, Sony vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về WF-1000XM6. Tuy nhiên, việc sản phẩm liên tục xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu và nay là trên hệ thống của retailer cho thấy ngày ra mắt của thế hệ tai nghe chống ồn cao cấp tiếp theo có thể đã không còn quá xa. Bạn đọc có thể xem thêm thông tin và mua các tai nghe Sony chính hãng TẠI ĐÂY.