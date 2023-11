Westlife video call cho người yêu của fan nhưng không được hồi âm, mời luôn cô gái song ca

Càng đi đến cuối, The Wild Dreams Tour D-2 của Westlife càng trở nên đáng nhớ. Nhóm đã có những giây phút giao lưu cùng fan Việt cực ngọt ngào. Đặc biệt, tâm điểm đêm nay thuộc về fan nữ may mắn được song ca Nothing's Gonna Change My Love For You cùng Westlife.



Clip Westlife song ca Nothing's Gonna Change My Love For You cùng fan Việt

Khoảnh khắc "mất ngủ" của nhiều fan nữ hôm nay

Fan nữ tên Nhi với chiếc áo xanh nổi bật đã “lọt tầm ngắm” các thành viên. Sau khi tận tay lấy điện thoại liên hệ cho người yêu fan, Westlife mời luôn cô gái lên sân khấu.



Giấc mơ như thành hiện thực, cô nàng được thần tượng trao cái ôm ấm áp, cùng hát tình ca Nothing's Gonna Change My Love For You. Không giấu được xúc động, ai nấy đều như chìm đắm vào không khí ngọt ngào đêm nay.

Clip Westlife gọi điện cho người yêu fan nữ trước đó