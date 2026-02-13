WeChoice Awards 2025 và khoảnh khắc tôn vinh những doanh nghiệp Việt chinh phục “biển lớn”

15 cái tên, một khát vọng đưa Việt Nam vươn ra thế giới

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và cách chúng ta bước ra thế giới. Trong dòng chảy ấy, doanh nghiệp Việt giữ vai trò đặc biệt quan trọng: không chỉ là động lực kinh tế, mà còn là những chủ thể kể câu chuyện Việt Nam bằng hành động cụ thể, bằng sản phẩm, dịch vụ và những giá trị bền vững mang lại cho cộng đồng.

Chính từ tinh thần đó, WeChoice Awards 2025 với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” lần đầu tiên giới thiệu hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có nội lực vững vàng, sẵn sàng dấn thân vào những “đại dương” nhiều thử thách của quá trình hội nhập. Hành trình vươn tầm ở đây không chỉ được đo bằng quy mô hay tốc độ mở rộng thị trường, mà còn là quá trình chinh phục những chuẩn mực cao hơn về công nghệ, quản trị, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Trong đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7/2 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), chiếc cúp dành cho hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” đã chính thức được trao cho 15 doanh nghiệp tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và dấu ấn hội nhập ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt trên bản đồ khu vực và thế giới.

Danh sách đề cử năm nay ghi nhận sự hiện diện của các doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế:

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Công ty Cổ phần Canifa

Hệ sinh thái Công nghệ Truyền thông Giải trí DatVietVAC Group Holdings

Tập đoàn Đại Dũng

Công ty Cổ phần FPT

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Masterise Homes

Công ty TNHH Tập đoàn Sun Group

Tập đoàn T&T Group

Tập đoàn TH (TH Group)

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS)

Ngân hàng Bán lẻ VietinBank

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Công ty TNHH Zeit Media

Mỗi doanh nghiệp là một mảnh ghép với thế mạnh riêng, nhưng cùng gặp nhau ở khát vọng khẳng định vị thế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nơi tiêu chuẩn toàn cầu trở thành thước đo chung cho năng lực cạnh tranh.

FPT - Khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Là một trong những doanh nghiệp Việt Nam sớm lựa chọn con đường toàn cầu hóa bằng năng lực nội tại, FPT được xem là đại diện tiêu biểu của ngành công nghệ trong hành trình “vươn mình ra biển lớn”. Hiện diện tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ trên 100 khách hàng Fortune Global 500, FPT không chỉ xuất khẩu dịch vụ CNTT mà còn mang ra thế giới năng lực trí tuệ và bản lĩnh người Việt.

Thông qua các hợp đồng chuyển đổi số quy mô lớn cùng những lĩnh vực mũi nhọn như AI, Cloud, Big Data, Automotive Software, FPT khẳng định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, trở thành đối tác của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Doanh thu và lợi nhuận từ thị trường nước ngoài duy trì tăng trưởng hai chữ số, đưa FPT vào Top 40 doanh nghiệp dịch vụ CNTT châu Á theo Gartner và danh sách Fortune Southeast Asia 500.

Cùng với đó, chương trình A.I LÀ AI? do FPT Play - thành viên của Tập đoàn FPT - sản xuất cũng nằm trong top đề cử của hạng mục “Show giải trí của năm” tại WeChoice Awards 2025. Chương trình gây chú ý khi lấy trí tuệ nhân tạo làm trung tâm, mang đến format thử thách tư duy mới mẻ. A.I LÀ AI? cho thấy bước chuyển mình của FPT Play trong việc đón đầu xu hướng công nghệ, khẳng định vai trò tiên phong của một nền tảng giải trí Việt trong kỷ nguyên số.

Tại Gala WeChoice Awards 2025, đại diện FPT đã lên sân khấu nhận cúp vinh danh hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”, ghi dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 30 năm đưa thương hiệu công nghệ Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.

T&T Group - Dấu ấn hội nhập của kinh tế tư nhân đa ngành

Được đề cử tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”, T&T Group là đại diện tiêu biểu của khu vực kinh tế tư nhân đa ngành với những hoạt động đầu tư vươn tầm khu vực và thế giới. Sau gần 33 năm phát triển, bên cạnh thị trường trong nước, T&T Group đã mở rộng đầu tư sang nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Lào…, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh doanh xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự án điện gió Savan 1 tại Lào với công suất hàng trăm MW, truyền tải điện trực tiếp về Việt Nam, được đánh giá là bước đi tiên phong trong đầu tư năng lượng xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh.

Ở mảng nông sản - xuất nhập khẩu, T&T Group ghi dấu ấn khi trở thành một trong những nhà thu mua hạt điều hàng đầu thế giới và là doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản lớn của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, việc đầu tư Vietnam SuperPort - siêu cảng logistics thông minh đầu tiên thuộc Mạng lưới logistics thông minh ASEAN - cho thấy chiến lược tham gia sâu hơn vào các hành lang thương mại khu vực.

Tại đêm Gala, đại diện T&T Group xuất hiện trên sân khấu nhận vinh danh, khép lại một năm ghi dấu nhiều bước tiến hội nhập quan trọng của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.

Từ những lĩnh vực nền tảng như tài chính, công nghiệp, bất động sản đến công nghệ, nông nghiệp, truyền thông và văn hóa, 15 doanh nghiệp được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” đã cho thấy một bức tranh đa chiều nhưng thống nhất về khát vọng hội nhập của doanh nghiệp Việt. Đó không chỉ là hành trình mở rộng thị trường hay gia tăng quy mô, mà là quá trình bền bỉ nâng chuẩn năng lực, đổi mới tư duy và xây dựng giá trị dài hạn trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.