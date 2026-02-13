WeChoice Awards 2025 cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 với chủ để “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” đã khép lại, để lại trong lòng khán giả những dư âm đẹp về các câu chuyện truyền cảm hứng, về những con người dám sống tử tế và bền bỉ với giá trị mình tin tưởng.

Thành công của hành trình ấy không chỉ được tạo nên từ các nhân vật được vinh danh, mà còn đến từ sự chung tay của rất nhiều đơn vị đồng hành, những đối tác đã cùng WeChoice Awards nuôi dưỡng nguồn cảm hứng, kiến tạo không gian lan tỏa điều tốt đẹp và viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng tinh thần tích cực, nhân văn.

WeChoice Awards 2025 trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các nhà tài trợ, đối tác và đơn vị hỗ trợ đã góp phần làm nên một mùa giải trọn vẹn cảm xúc. Mỗi sự hỗ trợ, dù ở bất kỳ vai trò nào, đều góp phần tạo nên một mùa WeChoice trọn vẹn, lan tỏa tinh thần nhân văn và khơi dậy niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Chương trình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đơn vị phát sóng và truyền thông: Cổng Thông Tin Điện Tử Chính phủ; Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV); Ứng dụng giải trí VieON - Nền tảng xem Phim, Show, Truyền hình hàng đầu dành cho người Việt. Sự đồng hành của các đơn vị đã giúp WeChoice Awards 2025 chạm tới hàng triệu khán giả trên khắp mọi miền, lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện truyền cảm hứng.

WeChoice Awards trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Bảo Tín Mạnh Hải - Điểm đến vàng 24K; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank; NESLÉ - good food good life; La Vie - Chút Yên Từ Thiên Nhiên; Lynk & Co - More Than a Car - Phân phối bởi Tasco Auto; KLC Group - Dẫn dắt hệ sinh thái đa ngành bền vững/ Sự hiện diện của các thương hiệu uy tín này là minh chứng cho niềm tin vào những giá trị mà WeChoice theo đuổi.

Xin cảm ơn các đơn vị cổ vũ: Aristino - Tiếp nối huyền thoại; Hoa Sen Home - Mái Ấm Gia Đình Việt; Lukfook Jewellery - Trao trang sức, gửi trọn yêu thương. Tinh thần cổ vũ ấy đã tiếp thêm động lực để chương trình tiếp tục hành trình tôn vinh những con người và dự án tử tế.

Chương trình cũng trân trọng tri ân các đơn vị hỗ trợ: Idol14 - Nền tảng all-in-one nâng tầm văn hóa fan Việt, kết nối giữa thần tượng và fan hâm mộ; SECC - Bring events to life; KSIMA - Khangle’s Self Image Management Agency; Queenam Chocolate - Loving more each bite; Andros Professional thuộc công ty Andros Vietnam - Cho cuộc sống tròn vị; White Palace - Nơi của sự thanh lịch, lòng hiếu khách và tinh thần duy mỹ. Mỗi đơn vị là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh chung của đêm vinh danh.

Lời cảm ơn đặc biệt xin gửi tới:

Đơn vị bảo trợ vận chuyển hàng không Vietjet - Bay là Thích ngay! Sự đồng hành của Vietjet đã hỗ trợ kết nối di chuyển cho nghệ sĩ, khách mời và các nhân vật truyền cảm hứng, góp phần để WeChoice Awards 2025 diễn ra thuận lợi, chỉn chu và trọn vẹn.

Đơn vị Đồng hành truyền thông OOH - Goldsun Media. Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, Goldsun Media xây dựng hệ sinh thái truyền thông ngoài trời phủ rộng 27/34 tỉnh thành. Từ hệ thống LED cỡ lớn, mạng lưới pano – billboard tại các vị trí chiến lược, đến quảng cáo hàng không và Wifi Marketing tại các sân bay thương mại toàn quốc. Goldsun kiến tạo những điểm chạm có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp thương hiệu hiện diện nổi bật tại những nơi dòng người không ngừng chuyển động và cơ hội tiếp cận luôn rộng mở.

Đơn vị bảo trợ y tế Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - Tất cả vì người bệnh. Sự đồng hành chuyên nghiệp của các đơn vị đã bảo đảm cho sự kiện diễn ra an toàn, chỉn chu và ấn tượng.

WeChoice Awards 2025 cũng vinh dự nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ mạng lưới đối tác truyền thông rộng khắp: VTV Times, Báo Tin tức & Dân tộc – Thông tấn xã Việt Nam; Thể thao và Văn hoá; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo An ninh Thủ đô; Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị; Gia Lai Online; Vietpress; Thethao247.vn; CafeF; CafeBiz; Soha; GenK; aFamily; AutoPro; GameK; Threads; TikTok; Zalo Video; MCV Network; Yeah1; 28 Entertainment; SChannel Network; Vitamin Network; Wind Media; Beatvn; Hóng Hớt Showbiz; Multimedia; MZ News; Socialelite; Riviu; Inside The Box; Sài Gòn Nghenn; Kiến Không Ngủ; Showbeat; News Beat Now; Ngoa; Nhã Nhạc; The Influencer; BTS Media; K&K Advertising; Golden Star Media; Bật Nhạc Lên; Nhi Đồng Thối Thai; 3 Brothers; MOLI; Category One; SAOVBIZ; MEOW Entertainment; Vũ Trụ Sao; 1967 Entertainment; SAOTALK; Showbiz Nhật Báo; Oi Oi Channel; Thám Tử Showbiz… Tất cả đã cùng chung tay lan tỏa tinh thần tích cực tới cộng đồng.

Xin cảm ơn các đơn vị sản xuất Encore Experiences, ESC, The Bros; đơn vị sản xuất album VIEENT Music, S•HUBE, Tang Tang, 01A Collective; đơn vị sản xuất hình ảnh sự kiện Trần Phim, Goofi, Antibrief, MxC; các đơn vị thi công sự kiện Công ty TNHH 4TSL, Công ty TNHH An Bách Layer Truss, Công ty TNHH Công nghệ Việt Giang, Công ty TNHH Moving Stage Solution, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Ikigai, ShowGroup; cùng đối tác đo lường mạng xã hội YouNet Media. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của các đơn vị đã góp phần tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, chỉn chu từ nội dung đến hình ảnh.

WeChoice Awards 2025 khép lại với dấu ấn rực rỡ không chỉ nhờ những nhân vật truyền cảm hứng mà còn bởi sự ủng hộ, hỗ trợ của toàn bộ đối tác. Một lần nữa, xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới tất cả các đơn vị đã đồng hành, để hành trình tôn vinh những điều tử tế của WeChoice Awards tiếp tục được nối dài, lan tỏa niềm tin và năng lượng tích cực tới cộng đồng Việt Nam.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.



