WeChoice Awards 2020 cực gay cấn: Hải Tú ăn đứt couple Tlinh - MCK, bộ ba Hậu Hoàng - Lâm Vlog - Ẩm Thực Mẹ Làm rượt đuổi sát nút

Hỏi: Đố biết người chơi hệ hóng hớt đang tập trung ở đâu đông nhất?

Đáp: WeChoice Awards 2020.

Lý do tại sao chắc nhiều người cũng dễ dàng đoán được, nơi đây đang diễn ra vòng bình chọn cho những câu chuyện, nhân vật truyền cảm hứng trong năm 2020.

Đặc biệt sau 5 ngày mở cổng bình chọn, WeChoice Awards 2020 tiếp tục chứng minh sức nóng khi nhận về sự quan tâm cực lớn của mọi người. Vì vậy mà bên cạnh sự cạnh tranh gay gắt của 20 đề cử ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, nhóm hạng mục Đời sống giới trẻ cũng đang diễn ra những cuộc chạy đua lượng vote rất hấp dẫn, nhằm tìm ra cái tên chiến thắng ở từng hạng mục.

Nhìn lượt bình chọn ở mỗi đề cử của các hạng mục cứ tăng vèo vèo lại còn so kè nhau từng con số mà thấy hồi hộp thay. Thông tin dưới đây về lượt vote được cập nhật đến 23h30 ngày 17/1/2021.

Hot YouTuber của năm: Hậu Hoàng, Lâm Vlog và Ẩm Thực Mẹ Làm đọ nhau từng vote

Xin cam đoan rằng "đấu trường" Hot YouTuber của năm đang có diễn biến gay cấn nhất lúc này. 6 cái tên với 6 màu sắc khác nhau không chỉ khiến cho hạng mục có nội dung đa dạng, phong phú mà còn đem lại một cuộc đua vote siêu náo nhiệt.

Hiện tại, Hậu Hoàng vẫn đang tạm duy trì vị trí nhất bảng (105.325 lượt bình chọn), bám theo sát nút là Lâm Vlog với 101.268 lượt bình chọn. Với khoảng cách cực nhỏ hiện nay, chuyện Lâm Vlog - cái tên từng dẫn đầu lượt đề cử của độc giả vượt mặt "thánh nữ nhạc chế" là hoàn toàn có thể xảy ra. Và cũng đừng quên một cái tên đáng gờm khác là Ẩm Thực Mẹ Làm, đang âm thầm ngay sau lưng Lâm Vlog với 90.738 lượt vote.

Lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo là Jenny Huỳnh, Thiên An Official và Lân Jee. Trong đó đáng chú ý nhất là màn bứt phá của Thiên An khi đã vượt qua Lân Jee và bám sát Jenny Huỳnh. Bởi vậy mới nói kết quả vẫn chỉ là tạm thời, biết đâu sẽ có điều bất ngờ từ fan của các YouTuber này thì sao.

Bình chọn cho các đề cử của hạng mục Hot YouTuber của năm tại đây .

Rising GenZ: Hải Tú ăn đứt hot couple MCK - Tlinh

Nếu bạn không có fan đông thì chủ tịch của bạn phải có fan đông chính là trường hợp của Hải Tú - "gà cưng" nhà Sơn Tùng M-TP. Tại hạng mục Rising GenZ, cô nàng liên tục chơi hệ "thống trị" khi đứng đầu từ vòng đề cử đến những ngày bình chọn khốc liệt này. Thậm chí Hải Tú còn sở hữu số vote vượt trội hơn hẳn các đề cử còn lại với 96.018 lượt bình chọn.

Chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3 là hot couple làng rap Tlinh và MCK. Các GenZ khác trong hạng mục gồm HIEUTHUHAI, Thành Draw, Wean - Naomi, Lọ Lem, Mỹ Anh, Bâu - Gavin và Tím có lẽ cần nhiều sự bứt phá hơn nữa. Hội những người mê mẩn thế hệ GenZ trẻ trung, tài năng và cá tính đâu rồi nhỉ? Giờ là lúc họ cần sự ủng hộ của các bạn hơn bao giờ hết nè!

Bình chọn cho các đề cử của hạng mục Rising GenZ tại đây .

Bản lĩnh đương đầu: Nhóm founder Nghiện Nhà bứt phá xuất sắc

Ở hạng mục Bản lĩnh đương đầu, nhóm founder Nghiện Nhà đang tạm giữ slot đầu bảng (14.069 lượt bình chọn) sau những ngày đầu cố thủ ở vị trí thứ 2. Với group hơn 1,4 triệu thành viên và việc cả nhóm founder đều là những cái tên có ảnh hưởng ít nhiều trên MXH, chuyện đề cử này có màn bứt phá cũng dễ hiểu.

Bám sát nhóm founder Nghiện Nhà là Đặng Thuỳ Trang - đồng sáng lập Ru9 (công ty sản xuất nệm với nguyên liệu foam hiệu suất cao, mang lại giấc ngủ êm ái cho người Việt). Lượng vote của 2 đề cử này không chênh lệch là bao nên chuyện gì cũng có thể xảy ra được nhé!

Các đề cử còn lại gồm Đỗ Hoàng Minh Khôi, iViVu và Lê Văn Dương cũng đừng vì thế mà từ bỏ công cuộc kêu gọi vote nhé!

Bình chọn cho các đề cử của hạng mục Bản lĩnh đương đầu tại đây .

Câu cửa miệng của Binz dẫn đầu Cụm từ/ câu nói viral của năm

Dù gặp hàng loạt đối thủ nặng kí nhưng đến thời điểm hiện tại, "Ơ mây zing, gút chóp em" của Binz vẫn đang cực kì "gút chóp" ở số vote khi tiếp tục đứng đầu hạng mục Cụm từ/ câu nói viral của năm. Một nhân tố cũng đến từ Rap Việt là "Nhà nào mà chẳng có mái" của MCK theo đuôi ngay phía sau. Liệu có sự hoán đổi vị trí nào trong thời gian sắp tới không nhỉ?

Những cụm từ/ câu nói viral của năm có lượng vote không cách biệt quá nhiều nên sẽ rất khó để dự đoán kết quả chung cuộc tại hạng mục này.

Bình chọn cho các đề cử của hạng mục Cụm từ/ câu nói viral của năm tại đây .

Trào lưu MXH của năm: Chúng tôi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi áp đảo

Những con số hiện tại cho thấy cục diện của hạng mục Trào lưu MXH của năm khá rõ ràng. Chúng tôi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi áp đảo các trào lưu khác khi sở hữu đến 33.968 lượt vote. Trong khi đó, tạm dẫn vị trí thứ 2 là Vũ điệu rửa tay - Ghen Cô Vy chỉ có 17.838 lượt vote.

Lần lượt ở các vị trí tiếp theo là Nối từ, How much have you changed challenge và Chloe Ting challenge. Tuy nhiên 30 chưa phải là Tết, kết quả của hạng mục này ra sao, cứ phải chờ đến khi kết thúc vòng bình chọn mới biết được.

Bình chọn cho các đề cử của hạng mục Trào lưu MXH của năm tại đây .

Hiện tại, cuộc đua bình chọn vẫn đang cực căng và cổng bình chọn của WeChoice Awards 2020 sẽ chính thức đóng lại lúc 23h59 ngày 21/01/2021. Thời gian không còn nhiều, hãy nhanh tay vote cho đề cử bạn mà thấy xứng đáng nhất tại wechoice.vn !

Ảnh chụp màn hình