WB nhận xét gì về kinh tế Việt Nam trong quý đầu năm?

Việt Nam tăng trưởng 4,5% trong quý 1 năm 2021 (so cùng kỳ năm trước), là kết quả mạnh mẽ, mặc dù phục hồi giữa các ngành còn chưa đồng đều.

Các hoạt động đi lại ở các đầu mối giao thông công cộng và những nơi như quán ăn đã phục hồi, nhưng chưa đạt mức trước đại dịch, phản ánh tác động kéo dài lên ngành du lịch và nhu cầu trong nước.

Sản xuất công nghiệp phục hồi khi các nhà máy quay lại hoạt động kinh tế bình thường, trong khi doanh số bán lẻ vẫn yếu sau khi giảm sâu vào tháng 2.

Máy tính, hàng điện tử và máy móc tiếp tục đóng góp chính vào kết quả xuất khẩu hàng hóa mạnh mẽ, trong khi vốn FDI đăng ký tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong tháng thứ hai liên tiếp.

Giá cả tăng do tăng giá nhiên liệu trên thị trường thế giới, trong khi tăng trưởng tín dụng được nâng lên do các hoạt động kinh tế được đẩy mạnh sau kỳ nghỉ Tết.

Chính sách tài khóa dường như đã chuyển sang vị thế trung lập hơn khi nền kinh tế đã và đang phục hồi. Cân đối ngân sách đạt bội thu lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, nhờ khu vực kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và nhập khẩu hàng hóa tăng vững chắc.

Trong thời gian tới, vấn đề công bằng cần được quan tâm đặc biệt trong quá trình hồi phục kinh tế của Việt Nam. Cần có thêm biện pháp chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ở những lĩnh vực như du lịch, vì họ có thể bị bỏ lại phía sau trong quá trình khôi phục kinh tế sau cú sốc COVID-19.

Chính phủ tiếp tục quản lý tốt khủng hoảng y tế do COVID-19 gây ra. Đến ngày 13/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 là 2.705 ca, với chỉ 35 ca tử vong. Đồng thời, Việt Nam đã nhận được trên 900.000 liều vắc-xin COVID-19, trong đó 55 nghìn liều đã được tiêm.

Việt Nam dự kiến nhận 60 triệu liều vắc-xin COVID-19 thông qua COVAX Facility và Astra Zeneca trong năm 2021.

Việt Nam đang phục hồi sau cú sốc COVID-19 nhưng kết quả phục hồi giữa các ngành còn chưa đồng đều.

Tăng trưởng GDP đạt 4,5% (so cùng kỳ năm trước) trong quý I năm 2021, tương đương với quý 4/2020. Tuy vẫn thấp hơn so với các mức trước đại dịch, nhưng tốc độ tăng trưởng này đã phản ánh quá trình phục hồi đang diễn ra trong nền kinh tế, dù dịch bùng phát trong cộng đồng đã dẫn đến lây nhiễm đợt ba ở miền Bắc Việt Nam trong tháng 2.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành. Một mặt, nông nghiệp không bị ảnh hưởng nhiều bởi cú sốc, tăng trưởng 3,2% (so cùng kỳ năm trước) và ngành công nghiệp và xây dựng tăng tốc từ 5,6% (so cùng kỳ năm trước) trong quý cuối năm 2020 lên 6,3% (so cùng kỳ năm trước) nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ khu vực kinh tế đối ngoại.

Mặt khác, ngành dịch vụ chỉ tăng trưởng 3,3% (so cùng kỳ năm trước), bằng khoảng một nửa so với tốc độ tăng trưởng trước đại dịch. Đặc biệt, các lĩnh vực liên quan đến du lịch vẫn suy giảm nặng nề khi dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động đi lại ở hầu hết các đầu mối giao thông công cộng và nhà hàng đã phục hồi, nhưng chưa đạt được mức như trước đại dịch

Sau khi chững lại vào tháng 2, các hoạt động đi lại tăng lên trong tháng 3, cho thấy hoạt động kinh tế đang quay lại. Tình hình đi lại ở các chợ tạp hóa và nơi làm việc đã phục hồi lại mức như trước COVID-19 vào đầu tháng 02/2020.

Mặc dù vậy, tình hình đi lại ở các đầu mối giao thông công cộng và quán ăn nhà hàng vẫn thấp hơn so với trước đại dịch, thể hiện vết sẹo lâu dài do khủng hoảng gây ra cho ngành du lịch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,1% (so cùng kỳ năm trước) vào tháng 03/2021. Lĩnh vực năng động nhất bao gồm đồ uống do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để phục vụ nhu cầu trong nước vào mùa hè. Các ngành chế tạo kim loại, linh kiện điện tử, thiết bị điện, máy móc và xe cơ giới cũng tăng trưởng nhờ sức cầu mạnh từ khu vực kinh tế đối ngoại. Chỉ số PMI tăng từ 51,3 vào tháng 2 lên 51,6 trong tháng 3, một lần nữa khẳng định các ngành chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng.