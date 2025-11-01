Washington Post: Thư mật từ Caracas, "nhờ" radar Trung Quốc, UAV Iran, máy bay Nga - Phản ứng 3 nước?

Venezuela đề nghị gửi khí tài quân sự

Theo các tài liệu nội bộ mà tờ The Washington Post có được, một lá thư gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và dự kiến sẽ được chuyển trong chuyến thăm thủ đô Nga của một phụ tá cấp cao trong tháng này.

Trong thư, ông Maduro đề nghị Nga giúp tăng cường hệ thống phòng không, bao gồm việc khôi phục một số máy bay Sukhoi Su-30MK2 của Nga mà Venezuela đã mua trước đó. Maduro cũng đề nghị Nga hỗ trợ đại tu 8 động cơ và năm radar, mua 14 bộ tên lửa được cho là của Nga, cũng như "hỗ trợ hậu cần" không được nêu rõ, theo các tài liệu.

Theo các tài liệu, ông Maduro cũng đã soạn một lá thư gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm kiếm "sự hợp tác quân sự mở rộng" giữa hai nước.

Trong thư, Maduro yêu cầu chính phủ Trung Quốc đẩy nhanh việc sản xuất các hệ thống phát hiện radar của các công ty Trung Quốc, có lẽ là để Venezuela có thể nâng cao năng lực của mình.

Máy bay Su-30MK2 của Nga

Các tài liệu cho biết Bộ trưởng Giao thông Ramón Celestino Velásquez gần đây cũng đã điều phối một chuyến hàng thiết bị quân sự và máy bay không người lái từ Iran khi lên kế hoạch thăm quốc gia này. Ông nói với một quan chức Iran rằng Venezuela đang cần "thiết bị phát hiện thụ động", "máy gây nhiễu GPS" và "gần như chắc chắn là máy bay không người lái có tầm hoạt động 1.000 km [600 dặm]", các tài liệu nêu rõ.

Phản ứng từ Nga, Trung Quốc, Iran vẫn là ẩn số

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường quân sự ở vùng Caribe. Nước này đã tiến hành hơn một chục cuộc không kích được cho là nhằm vào những kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy, đã khiến ít nhất 61 người thiệt mạng kể từ tháng 9. Venezuela phủ nhận các cáo buộc này.

Tàu USS Gerald Ford, tàu sân bay hiện đại và nặng nhất của Hải quân Mỹ, cũng đã được điều động đến khu vực này.

Các tài liệu không nêu rõ phản ứng của Nga, Trung Quốc và Iran.

Điện Kremlin từ chối bình luận về bức thư, nhưng Bộ Ngoại giao tối thứ Sáu cho biết Moscow ủng hộ Venezuela "bảo vệ chủ quyền quốc gia" và "sẵn sàng đáp ứng một cách phù hợp các yêu cầu của các đối tác trước những mối đe dọa đang nổi lên".

Moscow cũng vừa phê chuẩn một hiệp ước chiến lược mới với Caracas.

Các dự án nổi bật giữa hai nước vẫn tiếp tục được triển khai, bao gồm một nhà máy sản xuất đạn dược Kalashnikov được khánh thành vào tháng 7 tại bang Aragua của Venezuela, khoảng 20 năm sau khi được cam kết. Moscow cũng có quyền thăm dò các trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên chưa được khai thác trị giá hàng tỷ đô la.

Hôm Chủ nhật, một chiếc Ilyushin Il-76 đã đến Caracas, thủ đô của Venezuela, theo Flightradar24.

Tháng trước, nhằm đáp trả Mỹ, ông Maduro tuyên bố rằng Venezuela đã triển khai 5.000 tên lửa đất đối không di động Igla-S do Nga sản xuất trên toàn quốc.