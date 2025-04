Warren Buffett đi trước thị trường một bước?: Bất ngờ mua một cổ phiếu được 60% nhà phân tích khuyến nghị 'bán'

Warren Buffett chưa bao giờ “ngại” đi ngược lại với xu hướng của Phố Wall. Nhiều khoản đầu tư tốt nhất của ông đến từ việc mua cổ phiếu mà phần còn lại thị trường đang bán. Một trong những cổ phiếu gần đây mà ông mua lại không được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.

60% nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này đánh giá mã này chỉ ở mức bán hoặc giữ, dù đây là một công ty internet có thể đảm bảo đà tăng trưởng và lợi nhuận ổn định cho các cổ đông.

Một trong những câu nói nổi tiếng của Warren Buffett là “khi sở hữu cổ phiếu của các doanh nghiệp nổi bật với ban quản trị nổi bật thì thời gian nắm giữ ưa thích của tôi là mãi mãi”. Nhiều cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway được nắm giữ từ nhiều thập kỷ trước.

Buffett lần đầu tiên của cổ phiếu mà ông vừa tăng vị thế này vào năm 2012. Bởi vậy, có thể hiểu rằng, vị tỷ phú thích doanh nghiệp và đội ngũ điều hành của họ. Berkshire đã mua thêm cổ phiếu VeriSign vào tháng 12 và tháng 1. Sau khi mua 94 triệu USD, Berkshire hiện sở hữu 14% cổ phần.

VeriSign là một công ty công nghệ của Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ hạ tầng Internet, nổi bật nhất là việc quản lý hệ thống tên miền (DNS), đặc biệt là các tên miền .com, .net, và .name. Họ có một hợp đồng độc quyền với ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) để quản lý các tên miền .com và .net, đặt mức tăng giá hàng năm 7% và 10% cho 2 tên miền này. Không công ty nào khác được phép cạnh tranh với VeriSign trong việc vận hành registry cho tên miền .com.

Berkshire mua thêm cổ phiếu khi công ty này giao dịch ở mức 191 đến 206 USD. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu giá mà các nhà phân tích đưa ra, dao động từ 260 đến 275 USD. Tuy nhiên, 3 trong số 5 nhà phân tích đó đưa ra khuyến nghị giữ hoặc bán bớt với cổ phiếu VeriSign.

VeriSign vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng đảm bảo các dịch vụ hệ thống tên miền không bị gián đoạn. Chi phí của công ty tương đối thấp và biên lợi nhuận của công ty tăng lên hàng năm khi giá vận hành tăng đều đặn. Năm ngoái, VeriSign đã tạo ra biên lợi nhuận gộp là 87,7% và biên lợi nhuận hoạt động là 67,9%.

Có thể, điểm trừ lớn nhất đối với VeriSign là số lượng đăng ký tên miền đã giảm. Kết thúc năm 2024, 169 triệu tên miền đã đăng ký, giảm so với mức 174,8 triệu vào cuối quý I/2023. Công ty này đang chứng kiến tỷ lệ đăng ký tên miền mới thấp hơn trong các quý gần đây và có ít tên miền hết hạn hơn vào năm 2025.

Tuy nhiên, đội ngũ lãnh đạo vẫn lạc quan về hoạt động đăng ký tên miền mới vào năm 2025. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý IV, VeriSign đã nói về các xu hướng theo chu kỳ là yếu tố thuận lợi cho công ty hơn khi nhiều đơn vị đăng ký tập trung vào việc thu hút khách hàng.

Giá cổ phiếu của VeriSign đã tăng vọt kể từ khi Buffett mua vào tháng 12 và tháng 1. Cổ phiếu này được giao dịch ở mức khoảng 255 USD, theo đó đây là một trong những cổ phiếu có thành tích tốt nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Trong một thị trường dễ biến động và rất nhiều các cổ phiếu được giao dịch ở mức định giá cao, VeriSign có mức tăng trưởng chậm và ổn định, cùng khả năng tạo ra dòng tiền tự do có thể dự đoán được cho các cổ đông.

