Vứt 80 chỉ vàng ra đường vì sợ bị bắt khi đang vận chuyển lậu

Theo VnExpress đưa tin, đối tượng Phạm Thị Minh Hà, 35 tuổi, trú tại Hải Phòng, bị khởi tố, bắt giam về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố ngày 7/1.

Hai đồng phạm là Hoàng Thị Thuần (em dâu Hà) và Hoàng Thị Hằng đang bị điều tra về cùng tội danh.

Bốn vòng vàng lậu giấu trong tất bị cảnh sát tịch thu. Ảnh: VKS cung cấp

Theo cơ quan điều tra, ngày 24/11/2025, Hà cùng Thuần và Hằng đón xe khách sang Lào để vận chuyển thuê vàng về Việt Nam với tiền công 2,5 triệu đồng. Một ngày sau, khi đang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), một phụ nữ tiếp cận và đưa cho Thuần ba bọc giấy, mỗi bọc chứa hai vòng vàng. Thuần sau đó chia cho mỗi người một bọc để tìm cách đưa qua biên giới.

Ba người lên xe khách về Việt Nam. Khoảng ba tiếng sau, lo sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, Hà xin xuống xe đi vệ sinh rồi vứt hai vòng vàng xuống lề đường.

Khoảng 8h20 ngày 26/11/2025, ba phụ nữ về tới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1 (trước đây thuộc huyện Hương Sơn). Lo sợ bị kiểm tra, Thuần và Hằng mang bốn vòng vàng bỏ vào ba lô của Hà, nhờ giữ hộ.

Sự việc sau đó bị bộ đội biên phòng phát hiện, thu bốn vòng vàng không có giấy tờ, trọng lượng 600 gam, tương đương 160 chỉ, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, hai vòng vàng Hà vứt bên lề đường nặng khoảng 80 chỉ, song đến nay chưa thu hồi được. Vụ án đang điều tra mở rộng.