Vượt xa IFC nước có GDP đầu người cao gấp 6 lần Việt Nam, trung tâm tài chính TPHCM có gì đặc biệt?

Theo bảng xếp hạng Global Financial Centres Index 2026 (GFCI 39) vừa công bố, TPHCM xếp vị trí thứ 84/120 trung tâm tài chính toàn cầu, tăng 11 bậc so với năm trước. Trong khu vực ASEAN, TPHCM hiện đứng thứ 3 sau Singapore (xếp hạng 4 toàn cầu) và Kuala Lumpur (hạng 42), cao hơn Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia).

Trong lần công bố thứ 38 hồi tháng 9/2025, TPHCM đứng thứ 95/120 thành phố xếp hạng, tăng 3 bậc so với lần đánh giá trước đó.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), đánh giá việc tăng 11 bậc trong kỳ xếp hạng này là tín hiệu rất tích cực, cho thấy chiến lược xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đang đi đúng hướng. "VIFC-HCMC đang bắt đầu được định vị lại trên bản đồ tài chính toàn cầu, từ một thị trường cận biên sang một điểm đến tiềm năng cho dòng vốn quốc tế", ông Huân cho biết.

Trước đó, ngày 11/2, VIFC-HCMC chính thức ra mắt, đi vào vận hành và mở ra giai đoạn phát triển mới, với những kết quả đầu tiên như hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết; phát triển Trung tâm tài chính hàng hải, phục vụ tài trợ thương mại và logistics; huy động khoảng 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính.

Ngoài ra, VIFC-HCMC đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ đầu tư tài sản số TPHCM (HCMC Digital Asset Fund), với vốn cam kết 1 tỷ USD; tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới.

Dự kiến các giao dịch thương mại xuyên biên giới cũng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới.

Trước đó, dự thảo đề án chiến lược phát triển VIFC-HCMC đặt mục tiêu đưa TPHCM vào top 75 của bảng xếp hạng GFCI (Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu) vào năm 2035 và vào top 50 vào năm 2045.

Trong phần đánh giá riêng về triển vọng, GFCI 39 đánh giá TPHCM được xếp vào nhóm 15 trung tâm tài chính được kỳ vọng sẽ nâng tầm quan trọng trong vòng 2-3 năm tới. Còn phần xếp hạng và đánh giá về Fintech, TPHCM cũng ghi nhận mức cải thiện đáng chú ý khi tăng 7 bậc, từ vị trí 90 trong GFCI 38 lên thứ 83 trong kỳ đánh giá lần này.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT đã có bài đăng về trung tâm tài chính TPHCM. Mở đầu, ông cho biết, chỉ vừa mới chính thức khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM ViFC được 1 tháng 15 ngày, thế nhưng Trung tâm tài chính quốc tế TP Hồ Chí Minh (IFC HCM) đã được xếp hạng 84/120, vượt lên trên các IFC Bangkok, Jakarta và Manila trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu 39 (Global Financial Centres Index GFCI 39) của City of London & Z/Yen (tháng 3/2026).

Chưa hết, IFC HCM còn đứng trên tất cả các IFC của các nước Đông Âu: Warsaw (Ba Lan) xếp thứ 85, Prague (Séc) xếp thứ 95, Moscow & St. Petersburg (Nga) xếp thứ 103, Baku (Azerbaijan) xếp thứ 104, Budapest (Hungary) xếp thứ 107 và Sofia (Bulgary) xếp thứ 112 trên thế giới. Đây là những quốc gia cùng chuyển đổi từ nền kinh tế XHCN sang nền kinh tế thị trường cùng với Việt Nam trong những năm đầu của thập niên 1990.

Đáng chú ý, đây là những quốc gia có GDP đầu người cao gấp nhiều lần Việt Nam. Theo dữ liệu mới nhất của WB, Séc có GDP bình quân cao nhất, khoảng hơn 31.823 USD, cao gấp hơn 6 lần Việt Nam (4.717 USD).

Ông Đỗ Cao Bảo chia sẻ, tại sao IFC HCM lại đứng trên các IFC của các nước cùng khu vực địa lý có nền kinh tế thị trường trước Việt Nam vài chục năm và đứng trên các IFC của các nước Đông Âu có kinh tế phát triển – giàu có hơn với GDP đầu người cao gấp 3,5 đến 6 lần Việt Nam?

Chưa hết, IFC HCM còn được dự báo là 1 trong 15 IFC toàn cầu có tiềm năng thăng hạng cao nhất trong 2-3 năm tới, cùng nhóm với các IFC Dubai, Singapore, HongKong, Thượng Hải, Seoul, Taipei, Tokyo, London….

Việc xếp hạng GFCI được dựa trên năm lĩnh vực: Môi trường kinh doanh, vốn nhân lực, cơ sở hạ tầng, phát triển ngành tài chính (thuế) và danh tiếng. Các chuyên gia tài chính quốc tế cho rằng “Uy tín toàn cầu của một IFC đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư và thu hút nhân tài”.

Sự thăng hạng nhanh chóng của IFC HCM trên các IFC toàn cầu đồng hành cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cải cách mạnh mẽ về thể chế của Việt Nam, tạo cho chúng ta niềm tin về sức hút đầu nước ngoài, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tất nhiên về sự phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh cũng như tăng trưởng kinh tế của đất nước trong những năm tới, ông Bảo nhấn mạnh.