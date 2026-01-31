Vượt xa 2 ngôi sao Trung Quốc, Đình Bắc chính thức giành cú đúp giải thưởng tại giải châu Á

Chiều ngày 31/1, 2 cuộc bầu chọn giải thưởng của VCK U23 châu Á 2026 do trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức đã khép lại. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với số phiếu áp đảo ở cả 2 hạng mục.

Trong cả 2 hạng mục giải thưởng, Đình Bắc đều cạnh tranh với những ngôi sao đến từ U23 Trung Quốc. Ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out, Đình Bắc đạt số phiếu 72,39%, vượt xa so với người về nhì là Xiang Yuwang (27,38%).

Đình Bắc thắng áp đảo trong 2 cuộc bầu chọn trên trang chủ AFC

Hạng mục Cầu thủ được yêu thích nhất còn chứng kiến chiến thắng ngoạn mục hơn của Đình Bắc. Chân sút U23 Việt Nam đạt số phiếu lên tới 86,71%, trong khi người về nhì là thủ môn Li Hao chỉ có 10,44% số phiếu.

Trước đó, Đình Bắc cũng từng chiến thắng tuyệt đối tại cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U23 châu Á 2026 với cú sút góc hẹp khó tin vào lưới U23 Saudi Arabia.

Ngoài những cuộc bầu chọn nói trên, Đình Bắc đã nhận được một phần thưởng rất giá trị khác từ ban tổ chức là giải Vua phá lưới. Chân sút xứ Nghệ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu này.