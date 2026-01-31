Nhận bàn thua nghiệt ngã, tuyển Việt Nam mất ngôi đầu bảng giải châu Á

Lượt trận cuối vòng bảng giải Futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam so tài với Thái Lan. Cả 2 đội đều đã chắc chắn có tấm vé vào tứ kết, cuộc đọ sức này nhằm phân định 2 vị trí đầu bảng B.

Trước trận, Thái Lan nắm lợi thế khi bằng điểm với Việt Nam nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chỉ cần kết quả hòa, Voi chiến sẽ giữ vững ngôi đầu bảng. Trong khi đó, tuyển Việt Nam phải thắng nếu muốn chiếm ngôi đầu.

Với quyết tâm lấy trọn 3 điểm, tuyển Việt Nam chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng các cầu thủ Thái Lan cũng không hề nhập cuộc với tâm thế cầu hoà.

2 đội ăn miếng trả miếng với hàng loạt tình huống lên bóng ở tốc độ cao. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hàng loạt các pha dứt điểm được tung ra. Tuy nhiên, các chân sút 2 bên phần nào tỏ ra vội vàng khiến những cú đá không thể đưa bóng đi trúng đích.

Tuyển Việt Nam không thể làm nên chuyện trước Thái Lan

Trong thế trận giằng co, tuyển Việt Nam để thua bởi một tình huống rất đáng tiếc. Phút 36, Châu Đoàn Phát phán đoán sai tình huống bóng và để lộ khoảng trống bên cánh trái. Krit tận dụng rất nhanh, tung cú sút đánh bại thủ môn Việt Nam.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuyển Thái Lan thắng 1-0 và giành trọn 9 điểm sau vòng bảng. Tuyển Việt Nam đi tiếp vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Tại tứ kết, tuyển Việt Nam gặp đội nhất bảng A. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 3/2.