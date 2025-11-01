Vượt qua tiếc nuối trong nhiều năm, Nga chuẩn bị nhảy vào lĩnh vực mà đồng minh của Mỹ đang dẫn đầu thế giới, quyết khai phá 'kho báu' bị lãng quên

Nga có thể bắt đầu sản xuất lithium công nghiệp sớm nhất vào năm 2026 hoặc 2027 bằng công nghệ khai thác và chế biến đã được phát triển trong nước.

Thông tin trên được ông Oleg Kazanov, người đứng đầu Cơ quan Tài nguyên Địa chất Liên bang Nga (Rosnedra), cho biết tại Diễn đàn hàng hóa Nga – châu Phi.

Ông Kazanov cho biết, nhiều năm trước, Nga từng tiếc nuối vì không phát triển công nghệ sản xuất lithium.

“Tuy nhiên, sau thời gian đó, chúng tôi đã cực kỳ nỗ lực, đặc biệt về mặt công nghệ. Tôi tin rằng Nga sẽ bắt đầu sản xuất lithium công nghiệp vào năm tới hoặc năm 2027, vì các nghiên cứu quy trình và thử nghiệm đã hoàn tất. Mọi thứ đều có kết quả tốt – và chúng tôi đã nắm được công nghệ”, vị quan chức Nga nói.

Theo Bộ Tài nguyên Nga, nước này đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 60.000 tấn lithium carbonate vào năm 2030 nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời tăng năng lực sản xuất pin điện dung cao phục vụ ngành xe điện.

Lithium nằm trong danh sách 50 khoáng sản quan trọng do Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) công bố. Nga cho biết nước này có trữ lượng 3,5 triệu tấn lithium oxide, trong khi USGS ước tính trữ lượng của Nga năm 2024 chỉ khoảng 1 triệu tấn, đứng thứ 14 thế giới. Lithium oxide chứa khoảng 1/3 lithium tinh khiết, còn lithium carbonate chứa khoảng 20%.

Nhu cầu lithium của Nga tăng mạnh trong những năm gần đây, khi các doanh nghiệp trong nước thúc đẩy sản xuất pin và xe điện quy mô lớn.

“Trước đây, Nga chủ yếu nhập khẩu lithium, nên hiện nay việc đẩy nhanh xây dựng cơ sở chế biến và mở rộng khai thác nguồn tài nguyên chiến lược này là cực kỳ quan trọng với nền kinh tế”, Bộ Tài nguyên cho biết vào tháng 3 năm nay.

Cơ quan này đã cấp phép thăm dò 3 mỏ lithium lớn, gồm Kolmozerskoye và Polmostundrovskoye tại vùng Murmansk (tây bắc Nga), cùng Tastygskoye tại vùng Tuva, giáp biên giới Mông Cổ. Những mỏ này, cùng tổ hợp các nhà máy chế biến, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2030. Năm 2023, Nga mới chỉ khai thác 27 tấn lithium, chủ yếu là dạng phụ phẩm tại một mỏ ngọc lục bảo ở dãy Ural.

Theo báo cáo của USGS năm 2023, Australia - đồng minh của Mỹ - là nước dẫn đầu trong khai thác và sản xuất lithium, chiếm gần 50% tổng sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc mới là nước thống trị chuỗi cung ứng lithium toàn cầu vì quốc gia này chiếm gần 60% công suất chế biến lithium thành phẩm cho pin. Lithium cùng các khoáng sản chiến lược khác, bao gồm đất hiếm, đang là tâm điểm trên toàn cầu trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách phá thế thống trị của Trung Quốc.

Tham khảo: Tass, Reuters﻿