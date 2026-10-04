Vượt qua ngôi sao nhà bầu Đức, Đình Bắc lọt top 5 "máy săn bàn" đội tuyển Việt Nam

Đình Bắc đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đang là chân sút số một của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ ghi được 2 bàn thắng góp phần mang về 2 chiến thắng trước Philippines và Pakistan. Tính đến thời điểm hiện tại, Đình Bắc (10 bàn) đã vượt qua Văn Toàn (8 bàn) để lọt vào top 5 tay săn bàn xuất sắc nhất còn đang thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Chỉ có 4 cái tên hiện sở hữu số pha lập công nhiều hơn Đình Bắc là Tiến Linh (26 bàn), Quang Hải (16 bàn), Nguyễn Xuân Son (16 bàn), Công Phượng (12 bàn). Trong số này, 3 cái tên Tiến Linh, Quang Hải và Công Phượng không góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Xuân Son ra sân ở trận gặp Philippines nhưng đã phải chia tay đội tuyển Việt Nam để chữa trị chấn thương.

Đình Bắc cũng đang là tuyển thủ Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng thứ hai dưới thời HLV Kim Sang-sik, chỉ sau duy nhất Nguyễn Xuân Son (Đình Bắc: 8 bàn, Xuân Son: 16 bàn).

Đình Bắc đã giành 2 giải thưởng Vua phá lưới trong năm 2026

Trong năm 2026, tiền đạo xứ Nghệ đã giành được giải thưởng Vua phá lưới ở 2 giải đấu danh giá là U23 châu Á và AFF Cup. Theo thống kê của trang thông tin bóng đá quốc tế Transfermarkt, Đình Bắc ghi được 10 bàn thắng và kiến tạo 6 lần sau 1432 phút khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tính trung bình cứ 89,5 phút, chân sút 22 tuổi lại trực tiếp đặt dấu giày vào 1 bàn thắng.