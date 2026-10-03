Tuyển Campuchia bỏ lỡ cơ hội lịch sử, đội bóng không thuộc Đông Nam Á vô địch FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Campuchia đã không thể nâng cao chiếc cúp tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận chung kết hạng đấu Division 2 thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 là cuộc đọ sức giữa Campuchia và Hong Kong (Trung Quốc). Dù là đội khách mời, tuyển Hong Kong cho thấy sức mạnh trên hành trình vào chung kết với 2 trận toàn thắng và chưa nhận bàn thua nào. Trong khi đó, tuyển Campuchia đứng trước cơ hội lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp ở một giải đấu chính thức tại khu vực Đông Nam Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội tuyển đều dâng lên tấn công. Những đợt tấn công liên tục khiến cho khung thành 2 bên luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Sun Ming Him và Everton Camargo sớm có những tình huống làm chao đảo khung thành Campuchia. Sau đó tới lượt Chanthea 2 lần thoát xuống khiến thủ môn Hong Kong phải trổ tài.

Trong thế trận giằng co quyết liệt, chủ nhà Hong Kong vươn lên dẫn trước ở phút 41. Sun Ming Him thực hiện đường chuyền từ cánh trái hướng vào vòng cấm địa. Matthew Orr di chuyển cực kỳ khôn ngoan để đánh lạc hướng hậu vệ Campuchia rồi tung cú đá hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, mở tỉ số trận đấu.

Tuyển Campuchia (áo xanh) bỏ lỡ nhiều cơ hội

Ngay đầu hiệp hai, mành lưới đội khách lại rung lên. Matthew Orr đi bóng xuống cánh trái và nhả bóng lại cho đồng đội ở trung lộ. Hậu vệ Campuchia trong nỗ lực phá bóng đã phạm lỗi với Chan Siu Kwan.

Trọng tài sau khi tham khảo từ tổ VAR đã thổi phạt penalty. Everton Camargo bình tĩnh đánh bại thủ môn Campuchia, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Hong Kong.

Không còn gì để mất, tuyển Campuchia dồn toàn bộ đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. Sức ép dồn dập giúp đội bóng xứ Angkor tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Đáng tiếc, các chân sút Campuchia lại tỏ ra thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng.

Phút 65, Hav Soknet đánh đầu chệch cột ở khoảng cách chỉ khoảng 6 mét mặc dù không bị ai kèm. Tới phút 71, Sa Ty xử lý khéo léo để vượt qua hậu vệ Hong Kong và thoát xuống đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, cú dứt điểm lại đưa bóng đi ra ngoài.

Phút 82, chân sút nhập tịch Andrés Nieto solo ngoạn mục từ cánh trái và tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc gần khung thành tuyển Hong Kong. Nhưng lần này, thủ môn Pong Cheuk Hei đã kịp thời đổ người cứu thua.

Niềm vui của các cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc)

Tỉ số 2-0 được duy trì đến hết 90 phút thi đấu. Đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) giành chức vô địch Division 2 của FIFA ASEAN Cup 2026. Đến với giải đấu trong vai trò khách mời, nhưng đội bóng khu vực Đông Á đã có màn trình diễn xuất sắc và lên ngôi đầy xứng đáng.

Ở chiều ngược lại, tuyển Campuchia bỏ lỡ cơ hội nâng cao chiếc cúp. Dù vậy, những gì mà đội bóng xứ Angkor làm được mang tới hi vọng vào những thành tích tốt hơn tại các giải đấu trong tương lai.

Kết quả: Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Campuchia

Bàn thắng: Matthew Orr 41', Everton Camargo 58'

Đội hình ra sân:

Hong Kong (Trung Quốc): Pong Cheuk Hei, Tsui Wang Kit, Dudu, Gerbig, Yue Tze Nam, Sun Ming Him, Camargo, Wu Chun Ming, Chan Siu Kwan Philip, Orr, Tan Chun Lok

Campuchia: Keo Soksela, Kriya Sareth, Rotana Sor, Takaki Ose, Meng Chheng, Nhean Sosidan, Samuel Bong, Ogawa, Nieto, Sieng Chanthea, Iago Bento