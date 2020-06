Vượt ngục thành công, Triệu Quân Sự liên tục gây án trong 15 ngày trốn chạy

Liên tục gây án trên đường trốn chạy

Ngày 19/6, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã tổ chức thưởng nóng cho các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) về thành tích bắt giữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam giữ là Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu 5 (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại buổi khen thưởng, ông Thanh đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng của tỉnh trong việc truy bắt Triệu Quân Sự. Ông Thanh chúc mừng chiến công của Công an tỉnh Quảng Nam và khẳng định đây là chiến công đáng tự hào của lực lượng vũ trang để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ngay khi Triệu Quân Sự trốn khỏi nơi giam giữ đã tiến hành tổ cức phối hợp truy bắt. Công an Quảng Nam cho hay Sự trong 15 ngày trốn chạy đã liên tục gây ra các vụ án để kiếm tiền ăn ngủ, tiêu xài cá nhân.

Phạm nhân Triệu Quân Sự bị bắt sau 15 ngày vượt ngục

Tại cơ quan điều tra, Sự khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động, tiền mặt khoảng 6 triệu đồng.

Cụ thể, ngay khi vừa vượt tường trốn khỏi trại giam quân sự khu vực miền Trung tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chiều ngày 3/6, Sự đã đột nhập nhà dân ở xã Bình Nguyên trộm 1 áo thun có cổ màu cam, 1 quần soọc màu xanh, 1 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO màu trắng, 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu xám, 1 mũ bảo hiểm màu xanh và 1 đôi giày vải màu xanh.

Sự điều khiển chiếc xe trộm được di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc và dừng chân tại TP Tam Kỳ vào rạng sáng 4/6. Tại đây, Sự chờ trời sáng rồi bán điện thoại trộm cắp để lấy số tiền 700 nghìn đồng.

Máy tính Sự sử dụng trước lúc bị bắt

Sự cũng khai nhận trong tối 4/6 đã thoát được vòng vây của lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng trên đỉnh núi Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Sự đi bộ vào khu vực quận Liên Chiểu tiếp tục đột nhập nhà dân trộm 1 ĐTDĐ Samsung, số tiền khoảng 600 nghìn đồng.

Một vụ trộm khác cũng được Sự khai nhận thực hiện tại TP Tam Kỳ sau khi đi ngược từ Đà Nẵng về Quảng Nam. Trong vụ trộm này, Sự lấy được 1 điện thoại Samsung A50 màu đen và bán được 2,5 triệu đồng.

Vụ trộm lớn nhất mà Sự thực hiện được là tại khu vực cầu Hà Nha thuộc huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Theo đó, Sự dự tính bỏ trốn vào TP HCM nhưng đi nhầm xe lên huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) nên dừng lại cầu Hà Nha để thuê nhà nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Sự đi bộ ra 2 tiệm tạp hóa gần đó trộm cắp được 5,3 triệu đồng.

Ngủ ghế đá, tham quan phố cổ Hội An, trốn chạy vào TP HCM bất thành

Theo lời khai của phạm nhân Triệu Quân Sự, trong quá trình trốn chạy, Sự có ý định bỏ trốn vào TP HCM khi đường trốn ra miền Bắc bị bại lộ và phong toả.

Cụ thể, trong chiều 4/6, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng phát hiện Sự trốn chạy trên đèo Hải Vân nên truy bắt. Sự bỏ lại xe và trốn chạy lên núi Hải Vân lẩn trốn. Hàng trăm chiến sĩ Công an, Quân đội, Biên phòng cùng chó nghiệp vụ tổ chức truy bắt nhiều ngày trên núi Hải Vân.

Tuy nhiên, ngay trong tối 4/6 Sự đã trốn thoát khỏi vòng vay và trốn về khu vực biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Sự khai đi lang thang trong 2 ngày ở khu vực ven biển. Buổi tối, Sự ngủ lại trên ghế đá đặt tại đường ven biển.

Lực lượng chức năng truy lùng Triệu Quân Sự trên núi Hải Vân

Ngày 7/6, sau 4 ngày trốn trại, Sự từ Đà Nẵng quay lại tỉnh Quảng Nam bằng cách đón xe vào TP Hội An. Tại đây, Sự dành khoảng 1 giờ đồng hồ để tham quan phố cổ Hội An trước khi bắt xe ôm vào TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Ngày 8/6, Sự biết đường tẩu thoát ra Bắc đã bị các cơ quan chức năng phong toả nên lên kế hoạch bỏ trốn vào TP HCM. Sự đến bến xe khách tỉnh Quảng Nam và lên 1 chiếc xe để đi vào miền Nam. Tuy nhiên, kế hoạch bị vỡ lỡ vì Sự mắc 1 sai lầm vì…lên nhầm chuyến xe Tam Kỳ đi huyện miền núi Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Do vậy, Sự di chuyển về lại TP Tam Kỳ để tiếp tục lẩn trốn đến lúc bị bắt vào tối 18/6 tại 1 quán internet trên đường Hùng Vương.