Vượt Mỹ, Hàn Quốc và Ấn Độ, Việt Nam thành công đứng top 2 thế giới ở một mặt hàng quan trọng, thu về hơn 46 tỷ USD

Thu hút nhiều dòng vốn quốc tế cùng năng lực sản xuất ấn tượng, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam liên tục tăng trưởng bứt phá trong năm 2026.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam thu về 45,58 tỷ USD từ xuất khẩu điện thoại và linh kiện, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của điện thoại và linh kiện Việt Nam. Trong 8 tháng, kim ngạch đạt gần 9,6 tỷ USD, tăng 16,81% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 21,05% tổng kim ngạch.

Riêng tháng 8, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,44 tỷ USD, tăng 19,22% so với tháng trước nhưng giảm 12,81% so với cùng kỳ.

Hoa Kỳ đứng thứ hai với kim ngạch 8,62 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 14,5%, chiếm gần 19% tổng kim ngạch. Trong tháng 8, xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,50 tỷ USD, gần như ổn định so với tháng trước nhưng tăng tới 41,40% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi hai thị trường lớn nhất vẫn duy trì tăng trưởng, Hàn Quốc đang trở thành điểm sáng đáng chú ý. Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang Hàn Quốc trong 8 tháng đạt 4,71 tỷ USD, tăng 74,44%. Tỷ trọng của thị trường này cũng tăng từ 7,07% lên 10,34%.

Riêng tháng 8, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 726,51 triệu USD, tăng trưởng 109,41% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Bản cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Trong 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,83 tỷ USD, tăng 55,63%, đưa tỷ trọng từ 3,08% lên 4,01%. Dù riêng tháng 8 giảm 46,98% so với tháng 7, kim ngạch vẫn cao hơn 30,49% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại EU, xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong 8 tháng đạt 5,48 tỷ USD, tăng 12,43% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8 đạt 961,56 triệu USD, tăng 42,84% so với tháng trước và 34,80% so với cùng kỳ.

Tại ASEAN, xuất khẩu 8 tháng đạt ghi nhận mức tăng 17,40% với nhiều thị trường nổi bật như Thái Lan, Malaysia, Philippines.

Nhìn chung, cơ cấu thị trường xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đang có thêm động lực từ các thị trường châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng mức tăng đáng kể tại một số thị trường mới. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, ngành điện tử hiện đóng góp hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại di động thông minh; đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu linh kiện máy tính; đứng thứ 6 thế giới về xuất khẩu thiết bị máy tính; đứng thứ 7 thế giới về gia công phần mềm và đứng thứ 8 thế giới về thiết bị linh kiện điện tử.

Những con số ấn tượng cho thấy Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử quan trọng của thế giới. Việt Nam không còn là một thị trường bên lề của ngành điện tử toàn cầu mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất của các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Thành tích này đến từ việc thu hút dòng vốn FDI lớn vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh với sự hiện diện ngày càng lớn của những tên tuổi toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor, Hana Micron. Các thương hiệu điện thoại nguyên chiếc có kim ngạch xuất khẩu cao bao gồm Samsung, Google, iPhone, Nokia và Xiaomi. Thương hiệu linh kiện điện thoại có kim ngạch xuất khẩu cao gồm Samsung, Cisco, LG và Sony.

Hiện nhu cầu thế giới đối với trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, máy chủ và các thiết bị điện tử đang mở rộng, tạo thêm cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và hình thành hệ sinh thái điện tử, bán dẫn trong nước.