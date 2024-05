Vượt mặt Thái Lan, quốc gia này trở thành nhà cung cấp ô tô lớn nhất của Việt Nam trong quý 1, láng giềng tăng xuất khẩu đến 144%

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 3 đạt 15.860 chiếc với trị giá hơn 330 triệu USD, tăng mạnh 64,4% về lượng và tăng 62,3% về trị giá so với tháng trước đó. Lũy kế trong quý 1 cả nước nhập khẩu 32.272 chiếc ô tô, trị giá hơn 675 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 27,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng các thị trường cung cấp ô tô đã có sự thay đổi. Nếu như trong quý 1/2023 và cả năm 2023, Thái Lan là nhà cung cấp lớn nhất của Việt Nam thì bước qua quý 1/2024, Indonesia đã soán ngôi xứ chùa Vàng trở thành nhà cung cấp lớn nhất của nước ta. Sản lượng nhập khẩu ô tô đạt 14.762 chiếc, trị giá hơn 213 triệu USD, giảm 2,3% về lượng nhưng tăng 1,7% về trị giá.

Thái Lan xếp vị trí thứ 2 với 10.420 chiếc, trị giá hơn 203 triệu USD, giảm mạnh 50% về lượng và giảm 51,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 3 là thị trường Trung Quốc với 5.821 chiếc trong quý 1, trị giá hơn 176 triệu USD, tăng mạnh 144% về lượng và tăng 89% về trị giá so với quý 1/2023. Các dòng xe điện Trung Quốc dự kiến vào Việt Nam chủ yếu là dòng xe điện phổ thông. Trong đó, một tên tuổi đáng chú ý là BYD vừa tìm kiếm đối tác làm đại lý ở Việt Nam. Hãng xe Trung Quốc này được đồn đoán sẽ đưa về Việt Nam 2 mẫu xe Atto 3 (SUV) và Seal (sedan).

Về tình hình tiêu thụ, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 3/2024 doanh số bán hàng toàn thị trường (chỉ bao gồm số liệu của các thành viên thuộc VAMA và xe nhập khẩu toàn thị trường) đạt 27.289 xe, tăng 135% so với tháng 2 nhưng giảm 9% so với tháng 3/2023. Trong đó, xe du lịch đạt doanh số 19.014 chiếc, tăng 135%; xe thương mại đạt 8.047, tăng 131% và xe chuyên dùng đạt 228 chiếc, tăng 307% so với tháng 2.

Tính chung quý I/2024, theo tổng hợp của VAMA, toàn thị trường ô tô đạt doanh số 58.165 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xe du lịch đạt 41.858 chiếc, giảm 21%, xe thương mại đạt 15.915 chiếc, giảm 6% và xe chuyên dùng đạt 392 chiếc, giảm 48% so với quý I/2023.

Bước sang năm 2024, đầu năm là thời điểm chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kết thúc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh số bởi đây là một phần không nhỏ hỗ trợ tài chính cho khách hàng. Do đó, khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam sẽ còn kéo dài ít nhất tới nửa đầu năm 2024.

Năm 2024 cũng sẽ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng xe để giành thị phần. Những doanh nghiệp sản xuất dẫn đầu về thị phần năm 2022 như Toyota, Honda ghi nhận thị phần giảm trong năm 2023 trong khi những doanh nghiệp nhỏ hơn (Ford, Kia, Mazda, Mitsubishi) tăng trưởng nhờ chiến lược giá tốt hơn. Thêm vào đó, các doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc cũng đang đưa nhiều thương hiệu vào Việt Nam (Lynk&Co, Haima, MG) và mở nhà máy lắp ráp bắt đầu hoạt động từ năm 2023 (Wuling, Chery).