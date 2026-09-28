Vượt mặt Hà Nội, Tp.HCM, thành phố trẻ nhất Việt Nam dẫn đầu cả nước về 1 chỉ số

Có được kết quả này là nhờ nỗ lực của toàn thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh dẫn thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 17/9, thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, thành phố đã giải ngân hơn 12.400 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 15.500 tỷ đồng. Con số này cũng vượt xa mức bình quân chung toàn quốc là 52,9%.

Nếu xét về quy mô giải ngân, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 97.600 tỷ đồng, tăng 3.000 tỷ đồng so với một tuần trước. Tp.HCM đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so về tỷ lệ % hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công thì 2 thành phố lớn này chỉ đạt lần lượt trên 77% và gần 58% kế hoạch được giao.

Phía Bắc Ninh cho biết, kết quả này đạt được nhờ sự chỉ đạo sát sao, chủ động tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đấu thầu, tăng cường kiểm tra đôn đốc và kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Để quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

Đầu tiên là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn và lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào cuối năm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Cùng với đó, các chủ đầu tư phải xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng cho từng dự án, chủ động đề xuất điều chuyển vốn giữa các công trình và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để chậm tiến độ.

Các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn về đền bù, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, kịp thời điều chỉnh hợp đồng khi có biến động giá và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Rà soát, bố trí đủ cán bộ có năng lực chuyên trách công tác đầu tư công.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi sát tiến độ, định kỳ tham mưu điều chuyển nguồn vốn và đề xuất kiểm điểm người đứng đầu ở những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm chuyển biến.

Kể từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 và là thành phố trẻ nhất của Việt Nam. Thành phố Bắc Ninh mới có 99 xã phường, quy mô dân số gần 4 triệu người.

Bên cạnh vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao, logistics hiện đại và vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, Bắc Ninh đang từng bước định hình một cực tăng trưởng mới, gắn với các công trình hạ tầng chiến lược quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu thương mại và hệ thống logistics hiện đại.

Theo Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2050, Bắc Ninh hướng tới trở thành đô thị hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh trong khu vực châu Á. Tầm nhìn đến năm 2075, địa phương đặt mục tiêu phát triển thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, trở thành trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và giao thương của khu vực phía Bắc.