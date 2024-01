Vượt kỳ vọng, chuỗi nhà thuốc Long Châu tăng trưởng hơn 60%, đem về gần 16.000 tỷ doanh thu cho FPT Retail trong năm 2023

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất quý 4 đạt 8.690 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022, động lực chính đến từ FPT Long Châu với doanh thu tăng trưởng khoảng 60%.

Cùng với FPT Long Châu, việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm bằng việc đưa thêm vào hệ thống các sản phẩm mới như gia dụng, điện thoại Honor,…và dịch vụ mới là mạng di động FPT góp phần giúp doanh thu Công ty tăng trưởng dương, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Ngược lại, doanh thu FPT Shop giảm 27%, nguyên nhân chủ yếu do sức mua suy giảm, đặc biệt khi nhu cầu iPhone 15 hạ nhiệt rất nhanh sau đợt mở bán cuối quý 3.

Khấu trừ chi phí, FRT lỗ trước thuế hợp nhất 97 tỷ đồng. Giải trình, Công ty cho biết thua lỗ trong quý cuối năm chủ yếu do phát sinh các khoản chi phí one-off bao gồm: chi phí thưởng hiệu quả kinh doanh (FPT Long Châu vượt xa kế hoạch 2023 với doanh thu vượt gần 1.900 tỷ đồng và mở thêm khoảng 100 nhà thuốc so với mục tiêu đề ra hồi đầu năm), chi phí hủy hàng cận date của FPT Long Châu, chi phí đóng 36 cửa hàng FPT Shop hoạt động không hiệu quả đã được ghi nhận đầy đủ trong quý 4, chi phí đầu tư trung tâm tiêm chủng vaccine và đầu tư chuyển đổi số.

Cả năm 2023, FRT ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 31.850 tỷ, tăng 6% so với năm 2022. Trong đó, FPT Long Châu đóng góp 50% doanh thu hợp nhất với 15.888 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ; doanh thu FPT Shop giảm 22% so với cùng kỳ.

Doanh thu online toàn công ty đạt 5.842 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Áp lực chi phí và sự sụt giảm của mảng ICT khiến FRT lỗ trước thuế hợp nhất -294 tỷ.

Thực tế, thua lỗ của FRT đã sớm được dự báo do sự sụt giảm nhu cầu cùng cuộc chiến giá khốc liệt giữa các đại lý điện thoại, điện máy diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Cuối tháng 11 vừa qua, sau gần 6 tháng chịu tổn thất nặng nề từ cuộc chiến giá rẻ, FRT chính thức tuyên bố không sa đà vào cuộc chiến giá, mà kiên trì theo đuổi chiến lược tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, đa dạng hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công ty đã triển khai các chương trình như: triển khai hệ thống khách hàng thân thiết FPT Loyalty, mở rộng Trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple - F.Care by FPT, mở các cửa hàng chuyên doanh sản phẩm mới Samsung S.Studio by FPT, Garmin Store…

Tính đến cuối năm 2023, FRT hiện sở hữu tổng cộng 2.252 cửa hàng. Trong đó,

+ Chuỗi FPT Shop: So với thời điểm đầu năm 2023, hệ thống đã giảm 31 cửa hàng, có một số cửa hàng được tận dụng chuyển đổi mặt bằng sang cho chuỗi FPT Long Châu nhờ vị trí thuận lợi, phù hợp với mô hình nhà thuốc. Tại 31/12/2023, chuỗi FPT Shop sở hữu 755 cửa hàng.

+ Chuỗi FPT Long Châu: Năm 2023 tiếp tục mở rộng khi mở mới 560 cửa hàng, nâng số lượng nhà thuốc phát sinh doanh thu lên đến 1.497 nhà thuốc. Đáng chú ý, doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng vẫn duy trì được mức gần 1,1 tỷ đồng trong cả năm 2023.

Thông tin đáng chú ý mới đây, FRT đã chính thức cung cấp mạng di động FPT - MVNO (Mobile Virtual Network Operator) đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc với đầu số 0775. Mạng di động FPT ra đời nhằm bổ sung dịch vụ vào hệ sinh thái FRT, từ đó có thể phục vụ đa nhu cầu của người tiêu dùng trên toàn quốc.

Trong năm 2023, Công ty còn cho biết đã hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống tổng kho dược phẩm và ICT lớn nhất Việt Nam với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường khi sử dụng năng lượng mặt trời thay thế 80% điện năng truyền thống.