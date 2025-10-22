Vượt hàng trăm đối thủ, một trường Đại học Việt Nam lần đầu tiên lọt Top 43 MBA Châu Á, làm nên kỳ tích

Tháng 9/2025, Tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín thế giới QS (Quacquarelli Symonds) đã công bố Bảng xếp hạng các trường đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) - QS Global MBA Rankings 2026.

Theo đó, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hàng này, với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) được QS xếp hạng cao nhất tại Việt Nam, đứng thứ 43 châu Á và thuộc nhóm 251–300 thế giới.

QS đã thực hiện khảo sát độc lập với giới tuyển dụng, giới học thuật và với chính các trường, dựa trên 13 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí chính: Tỷ suất hoàn vốn, tính đa dạng, khả năng lập nghiệp cùng thành tựu cựu học viên, khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, và tư duy lãnh đạo.

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á.

Ngành MBA của BUV đã ghi điểm nổi bật ở một số tiêu chí quan trọng.

Tính đa dạng (Đạt 69,6/100 điểm) : BUV được đánh giá cao nhờ đội ngũ giảng viên 100% sở hữu bằng cấp và kinh nghiệm quốc tế, có kinh nghiệm làm việc hoặc giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Điều này tạo nên môi trường học thuật đa chiều, cập nhật xu hướng kinh doanh toàn cầu. Học viên MBA cũng vô cùng đa dạng, đến từ các tập đoàn đa quốc gia, công ty khởi nghiệp và tổ chức phi chính phủ, giúp mở rộng mạng lưới quan hệ và mang lại giá trị học tập vượt xa khuôn khổ sách vở.

Khả năng lập nghiệp và thành tựu cựu học viên (Đạt 46,7 điểm) : BUV đạt mức điểm tương đương các trường trong nhóm Russell Group danh giá của Anh Quốc như Đại học Sheffield, Đại học Liverpool. Để đưa ra đánh giá, QS đã khảo sát độc lập với hơn 50.000 CEO, giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị tại các công ty lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, Amazon, IBM, Microsoft, JPMorgan Chase, v.v. Điều này chứng tỏ chất lượng và tầm ảnh hưởng của cựu học viên BUV được công nhận ở cấp độ toàn cầu.

Bên cạnh đó, MBA tại BUV còn ghi điểm với Tỷ suất hoàn vốn đáng kể. Nhờ mạng lưới kết nối mạnh mẽ với hơn 500 doanh nghiệp đối tác, bao gồm nhiều tập đoàn đa quốc gia và các công ty thuộc Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, học viên có cơ hội học hỏi trực tiếp từ những lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đầu ngành.

Thực tế, nhiều học viên MBA tại BUV đã được thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia như Heineken, KPMG, PWC, v.v. ngay trong khi học hoặc sau khi hoàn thành chương trình.

Cơ sở vật chất của BUV.

Thành công này có được nhờ BUV áp dụng mô hình Triple Quality Assurance - đảm bảo chất lượng theo ba cấp độ Quốc Gia – Khu vực – Quốc tế. BUV là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS 5 sao và là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh).

Việc tuân thủ đồng thời tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chuẩn đảm bảo chất lượng Châu Âu của QAA và các tiêu chí khắt khe của QS chính là nền tảng vững chắc, đưa chương trình MBA của BUV đạt được vị thế tiên phong tại Việt Nam và khu vực.

BUV cũng không ngừng đầu tư vào cơ sở vật chất và trải nghiệm học tập toàn diện. Khuôn viên 6,5ha chuẩn xanh EDGE hiện đại cùng các hệ thống kết nối như Campus Central giúp tối đa hóa trải nghiệm sinh viên. Nhờ những nỗ lực này, BUV được vinh danh Top 3 thế giới về Quy trình Tuyển sinh (Global Student Satisfaction Awards 2025) và Top 5 cơ sở giáo dục lý tưởng cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam (EduOpinions).



