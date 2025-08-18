Robot của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới về tốc độ và sức bền. Robot bốn chân White Rhino của Đại học Chiết Giang vừa được Guinness công nhận kỷ lục thế giới cho phần chạy 100 mét nhanh nhất. Thời gian robot chạy được là 16,33 giây. Con số này vượt kỷ lục cũ 19,87 giây do robot “Hound” của Hàn Quốc lập trước đó.

Để so sánh, Usain Bolt lập kỷ lục thế giới chạy 100 mét năm 2009 với 9,58 giây. Dù chưa thể sánh với vận động viên, thành tích của White Rhino cho thấy bước tiến vượt bậc trong khả năng di chuyển của máy móc.

White Rhino do Trung tâm X-Mechanics của Đại học Chiết Giang, Trường Hàng không Vũ trụ và Trung tâm Đổi mới Khoa học Công nghệ Toàn cầu Hàng Châu phát triển. Phương pháp tiếp cận của nhóm là xây dựng từ đầu thay vì cải tiến khung có sẵn. Họ dùng mô phỏng động lực học toàn diện để tối ưu hoá đồng thời mọi thông số kỹ thuật của các khớp nối, bộ truyền động và động cơ.

Robot được trang bị bộ truyền động khớp có mật độ công suất cao. Nhóm phát triển ví chúng như “hệ thống cơ bắp của xe đua”. Nhờ đó, White Rhino có thể tạo mô-men xoắn mạnh mẽ với tốc độ phản ứng cực nhanh. Hệ thống điều khiển chuyển động sử dụng reinforcement learning (RL) để điều khiển những cú tăng tốc đột ngột, bước chân nhanh và điều chỉnh cân bằng theo thời gian thực.

Giáo sư Wang Hongtao, trưởng nhóm dự án, cho biết: “Đây là mục tiêu rất khó. Chạy 100 mét không chỉ kiểm tra sức mạnh và tốc độ, mà còn thử thách độ ổn định và khả năng kiểm soát chính xác khi robot di chuyển nhanh. Quan trọng hơn, nó cho chúng tôi biết liệu hướng nghiên cứu hiện tại có đúng hay không”.

Ngoài tốc độ, White Rhino còn có khả năng chở tối đa 100 kg. Sự kết hợp giữa khả năng chạy nhanh và tải nặng khiến nó trở thành robot bốn chân độc đáo trong giới nghiên cứu. Tiến sĩ Cheng Shaowen cho biết thêm mục tiêu của nhóm không dừng lại ở “chạy nhanh” mà còn hướng tới “chạy hữu ích”.

Robot đa năng hứa hẹn sẽ phát huy trong cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ thảm họa hoặc vận chuyển thiết bị ở những địa hình mà xe bánh lốp không thể đi được. Bước phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào nâng cao độ bền, hiệu quả năng lượng và hệ thống nhận dạng. Mục tiêu là giúp robot tự điều hướng trong các môi trường thực tế phức tạp và luôn thay đổi.