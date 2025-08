Vượt dòng nước xiết cứu 6 người dân, Công an Sơn La nhận thư khen từ Bộ Công an

Ngày 2/8, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) với thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Trước đó, ngày 1/8, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Mã dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều xã của tỉnh Sơn La .

Trong tình huống khẩn cấp, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai lực lượng gồm Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an các xã, kịp thời đến các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân.

Tại các xã Chiềng Khương, Sông Mã, Chiềng Sơ và Mường Lầm, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vượt dòng nước chảy xiết để tiếp cận, cứu thành công 6 người dân bị mắc kẹt giữa vùng lũ.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ sơ tán tài sản cho 25 hộ dân đến nơi an toàn.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La động viên người dân sau khi về bờ an toàn.

Ghi nhận tinh thần “vì dân phục vụ”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương hành động dũng cảm, không quản khó khăn, nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La.

Trung tướng Đặng Hồng Đức khẳng định đây là biểu hiện cụ thể của tinh thần “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh”, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác ứng phó thiên tai, bảo vệ an toàn cho người dân.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, không để bị động bất ngờ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho Nhân dân vùng cao.