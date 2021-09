Vượt chốt kiểm dịch bị lập biên bản, quay lại đánh công an

Ngày 21/9, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Sơn (SN 1978, trú xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cho biết khoảng 17h40 ngày 20/9, Sơn điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi đến chốt kiểm soát dịch tại thôn 2 xã Đồng Trạch. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu Sơn dừng xe nhưng người này không chấp hành.

Phan Ngọc Sơn tại cơ quan công an.

Công an xã Đồng Trạch lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện biện pháp phòng chống dịch khi đang giãn cách xã hội. Tuy nhiên, Sơn không ký biên bản, chửi bới, mạt sát nhân viên phòng chống dịch rồi bỏ đi.

Lát sau, Sơn quay lại chốt kiểm dịch đánh một công an xã đang làm nhiệm vụ tại đây. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Ngọc Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, xã Đồng Trạch có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nên đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.