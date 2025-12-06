Theo báo cáo về những kết quả hoạt động, sử dụng Internet cũng như những tài nguyên của Internet Việt Nam năm 2024 do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi mạng internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức internet thế hệ mới (Ipv6).

Tiêu chuẩn công nghệ về IPv4 đã dừng phát triển từ 11/2016 (Ủy ban kiến trúc Internet IAB công bố). Các tiêu chuẩn mới cho IPv6, IPv6 only đã được hoàn thiện, ứng dụng rộng rãi để phát triển Internet thế hệ mới, Internet công nghiệp, IoT, Cloud, 5G, 6G…

IPv6 là yếu tố cơ bản, thiết yếu của hạ tầng Internet, hạ tầng số, các dịch vụ số, dựa trên ứng dụng công nghệ IPv6 có thể sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị mới.

Chuyển đổi IPv6 là xu thế tất yếu để phát triển Internet vạn vật, Internet công nghiệp với các dịch vụ mới như IoT, Cloud Computing, 5G/6G.

VNNIC cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước đi đầu trong việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ sử dụng IPv6 tại Việt Nam đạt 65.5%, đứng thứ hai ASEAN và top 7 quốc gia cao nhất toàn cầu (cao hơn cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Pháp), tăng 2 bậc so với năm 2023, vượt chỉ tiêu năm (65%). Tổng số mạng ASN độc lập là 864, số mạng sử dụng IP độc lập đạt 1.148, vượt chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025.

IPv6 ứng dụng cho Internet công nghiệp và Internet vạn vật trong Internet công nghiệp (IIoT) là bước đi đầu tiên mở ra bước phát triển đột phá cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy triển khai IPv6 only cho giai đoạn 2026 - 2030, mở ra không gian mới về Internet, phát triển Internet công nghiệp, đổi mới sáng tạo tạo ra dịch vụ mới.

Mới đây, ngày 27/10/2025, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3569/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình Chuyển đổi IPv6 Only Việt Nam 2026 - 2030, đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia dẫn đầu về công nghệ Internet tương lai và từng bước dừng sử dụng IPv4.

Đây là chương trình nhằm định hướng, tăng tốc quá trình chuyển đổi toàn bộ Internet Việt Nam sang hoạt động hoàn toàn với giao thức Internet thế hệ mới - IPv6, tiến tới ngừng sử dụng IPv4, góp phần phát triển hạ tầng số quốc gia.

Theo chương trình, Bộ KH&CN giữ vai trò chủ trì, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) làm đầu mối điều phối. Chương trình có sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc Bộ KH&CN, các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương; cùng các tập đoàn viễn thông lớn và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, dữ liệu, nội dung trực tuyến trong nước.

Chương trình Việt Nam IPv6 only đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90-100%, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6, đóng góp cho sự đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng số quốc gia. Toàn bộ doanh nghiệp viễn thông, trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp nội dung số và cơ quan nhà nước sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang IPv6 only, cung cấp dịch vụ mặc định và ổn định trên nền tảng này.

Giai đoạn 2026 - 2027 là giai đoạn đặt nền móng, chương trình tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực và thử nghiệm IPv6 only ở quy mô nhỏ, chủ yếu trong mạng lõi, mạng di động và hệ thống của các cơ quan nhà nước. Cùng với đó, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi, đánh giá hạ tầng, thiết bị, phần mềm hỗ trợ IPv6 và ngừng nhập khẩu thiết bị không tương thích.

Đây cũng là giai đoạn nghiên cứu, phát triển các hệ thống mới hỗ trợ IPv6 only ngay từ đầu cho các lĩnh vực IoT, 5G, 6G, Internet công nghiệp và hạ tầng điện toán đám mây.

Sang giai đoạn 2027 - 2028, Chương trình bước vào giai đoạn triển khai, quá trình chuyển đổi được tăng tốc với quy mô lớn, triển khai đồng bộ trên mạng lõi, mạng di động, các mạng truy cập Wi-Fi, mạng băng rộng cố định và các hệ thống nội dung số.

Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ sử dụng IPv6 từ 80-90%, tiến tới ngừng sử dụng IPv4 trên hầu hết mạng và dịch vụ, trừ một số hệ thống đặc thù.

Đến 2029 - 2030, chương trình hướng tới hoàn thành chuyển đổi IPv6 only trên toàn bộ Internet Việt Nam, đồng bộ với xu hướng thế giới. Mạng Internet Việt Nam vận hành hoàn toàn bằng IPv6, bảo đảm khả năng kết nối, an toàn, bảo mật và hiệu suất cao, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các công nghệ số thế hệ mới.

Chương trình xác định chuyển đổi IPv6 only là nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026-2030, tập trung vào các mạng lõi, mạng di động, mạng Wi-Fi, hệ thống của cơ quan nhà nước, mạng băng rộng cố định, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ nội dung số.

Đối với mạng băng rộng cố định, di động, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tăng cường kết nối ngang hàng, mở rộng kết nối qua VNIX bằng IPv6, đồng thời nâng cấp dịch vụ 4G, 5G, 6G để triển khai IPv6 mặc định. Các thiết bị đầu cuối không hỗ trợ IPv6 sẽ được thay thế theo lộ trình, đảm bảo người dùng có thể truy cập Internet qua IPv6 một cách ổn định và toàn diện.

Với trung tâm dữ liệu, dịch vụ cloud và nội dung số, chương trình yêu cầu các doanh nghiệp nâng cấp hạ tầng, cung cấp dịch vụ IPv6 mặc định cho toàn bộ khách hàng. Các gói dịch vụ mới, sản phẩm, ứng dụng, điểm kết nối (node) sẽ được triển khai mặc định IPv6, tiến tới thí điểm và nhân rộng mô hình IPv6 only trên phạm vi toàn quốc.

Ở cấp cơ quan nhà nước và địa phương, các hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu, phần mềm và dịch vụ CNTT sẽ được quy hoạch, nâng cấp đồng bộ để hỗ trợ IPv6. Các mô hình triển khai IPv6 only cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được xây dựng, thí điểm và nhân rộng, hướng tới 100% cơ quan nhà nước sử dụng IPv6 only vào năm 2030.