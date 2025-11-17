Vượt 32.000 người, thắng cả AI ở gameshow tài chính khó nhất VN, nữ sinh nhận 1 tỷ đồng và cơ hội tại BIDV

Ở tuổi 20, không học Kinh tế – Tài chính, Phạm Thị Mai Hương vẫn làm được điều mà chính cô từng nghĩ “quá sức”: Chiến thắng 32.000 thí sinh, vượt qua top 3 mùa trước, đối thoại trực tiếp với tỷ phú Phan Minh Tâm và thậm chí đấu trí với Multi-Agent AI – lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam VTV.

Khoảnh khắc chạm tay vào vị trí Quán quân The Moneyverse 2025 cũng là lúc cô gái trẻ giành về 1 tỷ đồng, và mở ra một sự nghiệp mới danh giá tại BIDV cùng rất nhiều học bổng giá trị.

“Ở tuổi 20, bỗng có thêm 10 chữ số trong tài khoản đúng là một cú sốc dễ thương (cười). Mình cần thời gian để xây dựng kế hoạch tài chính thật logic và có trách nhiệm, để nguồn ‘vốn lận lưng’ này được dùng hiệu quả và có ý nghĩa nhất", Hương chia sẻ về số tiền khá lớn mà cô nhận được sau cuộc thi.

The Moneyverse: Gameshow tài chính khó nhất Việt Nam

Chung kết The Moneyverse 2025 vừa diễn ra tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC (Hoà Lạc, Hà Nội) với sự bùng nổ chưa từng có: hơn 1.000 cổ động viên, 6 thí sinh đến từ các khối trường khác nhau, và một mô hình thi đấu được mô phỏng như “vũ trụ tài chính” gồm 5 hành tinh: Kiếm – Tiêu – Tích lũy – Đầu tư – Bảo toàn.

Ở đó, mỗi thí sinh phải: xử lý các tình huống mô phỏng tài chính trong thời gian giới hạn; tranh biện với Top 3 mùa 1; trả lời chất vấn trực tiếp của tỷ phú Phan Minh Tâm (Chủ tịch HĐQT STI), và đặc biệt là đối đầu Multi-Agent AI (AI đa tác nhân). Đây là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo xuất hiện trên sóng VTV với vai trò giám khảo, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với ngành truyền hình giải trí tương tác tại Việt Nam.

Mai Hương đã vượt qua 32.000 thí sinh và cả AI đa tác nhân để chiến thắng.

Độ khó của cuộc thi được đẩy lên tới cực điểm khi cả hai thí sinh cuối đều “bó tay” với từ khóa “Blockchain protocol” và phải phân định thắng thua bằng vòng phụ gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm siêu khó. Mai Hương nhỉnh hơn đối thu đúng 1 điểm, một chiến thắng “sát nút” đúng nghĩa.

Ở tuổi 20, màn thể hiện của cô không chỉ bất ngờ – mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều sinh viên không học tài chính nhưng muốn bước vào lĩnh vực này một cách bài bản.

Hai mùa thi, hàng trăm nghìn người theo dõi

Sau hai mùa, The Moneyverse không còn chỉ là một gameshow. Nó trở thành một hành trình giáo dục tài chính có sức lan tỏa lớn – điều mà thị trường Việt Nam đã “khát” suốt nhiều năm.

Điều đó được minh chứng bằng những con số ấn tượng: ﻿250.000 người theo dõi trên mạng xã hội﻿; 130 triệu lượt tiếp cận đa nền tảng﻿; 300 triệu lượt xem video﻿; 2 triệu lượt tương tác. Số đội thi sau hai năm đã tăng gấp đôi, mở rộng đến 54 trường đại học.

The Moneyverse - Vũ trụ đồng tiền đang là một game show mang nhiều ý nghĩa giáo dục kiến thức tài chính cho giới trẻ.

Sự đồng hành chính thức của Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán, Bộ GD&ĐT, cùng các tổ chức tài chính lớn như BIDV, cho thấy đây không phải một sân chơi giải trí – mà là một chương trình mang giá trị xã hội thực chất.

Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Truyền thông & Thương hiệu BIDV, nhận định: “Chúng tôi coi đây là cách thực hiện sứ mệnh của BIDV. Khi người trẻ có kỹ năng tài chính, họ tiêu dùng thông minh hơn, khởi nghiệp vững hơn và thích ứng tốt hơn với nền kinh tế số. Đó cũng là nền tảng của một xã hội văn minh và bền vững ”.

Các chuyên gia đánh giá cao tính học thuật và mức độ đầu tư công nghệ của chương trình. PGS. TS. Đỗ Hoài Linh cho rằng: “The Moneyverse không chỉ là gameshow. Nó là một vũ trụ giáo dục tài chính sống động – nơi người trẻ được thử, được hiểu và được trưởng thành hơn”.

Khi mùa 2 khép lại, ban tổ chức hé lộ kế hoạch mùa 3 với những thay đổi được đánh giá là “đột phá nhất” từ khi chương trình sinh ra: Mở rộng lên 81 đội thi﻿; Tiếp cận nhiều tỉnh thành hơn; Tích hợp công nghệ sâu hơn: mô phỏng tài chính, phân tích dữ liệu hành vi, hệ thống AI đánh giá chuyên sâu; Tiệm cận mô hình giáo dục tài chính thế hệ mới của thế giới.

Các thí sinh tham dự cuộc thi.

Tất cả những nâng cấp ấy vẫn xoay quanh một sứ mệnh cốt lõi: Giúp người trẻ Việt Nam hiểu, làm chủ và sử dụng đồng tiền thông minh – bền vững – bản lĩnh trong kỷ nguyên số.